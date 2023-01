Eden Hazard, Gehalt: Wie viel verdient der Belgier bei Real Madrid?

Eden Hazard sollte bei Real Madrid einst Cristiano Ronaldo beerben, doch der Transfer wurde zum Millionengrab. Wie viel verdient der Belgier?

Eden Hazard dürfte als einer der teuersten Flops in die Geschichte von Real Madrid eingehen. Wir verraten, wie hoch das Gehalt des Offensivspielers bei den Königlichen ist.

Nachdem sich Cristiano Ronaldo 2018 von Real Madrid verabschiedet hatte, schienen die Blancos bereits ein Jahr später den Nachfolger für den Superstar gefunden zu haben. Eden Hazard, der sich beim FC Chelsea zu jener Zeit in die Gruppe der besten Spieler Europas gespielt hatte, wurde für eine Ablösesumme deutlich jenseits der 100 Millionen Euro verpflichtet. Und um seinen Status zu unterstreichen, bekam Hazard die Rückennummer '7', die Ronaldo zuvor zu einem Symbol gemacht hatte.

Doch einige Jahre später ist klar: Hazard und Real, das war ein einziges Missverständnis, nie konnte er die Erwartungen auch nur ansatzweise erfüllen. Für Real war dieses Missverständnis zudem ein überaus teures. Denn nicht nur die Ablösesumme war riesig, natürlich schrieben die Verantwortlichen der Blancos ihrem einst gefeierten Neuzugang ein fürstliches Gehalt in den bis 2024 laufenden Vertrag.

Eden Hazard ist bei Real Madrid gescheitert, kassiert aber dennoch ein attraktives Gehalt. GOAL verrät, wie viel der Belgier verdient.

Eden Hazard im Steckbrief

NAME Eden Michael Hazard NATIONALITÄT Belgien GEBURTSDATUM 07. Januar 1991 GEBURTSORT La Louvière KLUBS ALS PROFI OSC Lille (bis 2012)

FC Chelsea (2012 bis 2019)

Real Madrid (seit 2019) GRÖSSTE ERFOLGE Champions-League-Sieger 2022

Europa-League-Sieger 2013 und 2019

Spanischer Meister 2020 und 2022

Englischer Meister 2015 und 2017

WM-Dritter 2018

Eden Hazard, Gehalt: Wie viel verdient er bei Real Madrid?

Offiziell werden die Gehälter natürlich nicht veröffentlicht, aber zu jedem großen Spieler gibt es diverse Medienberichte über das Einkommen. Im Falle von Real Madrid veröffentlichte die Sun 2021 die angeblichen Gehälter der damaligen Spieler der Blancos - und damit auch jenes von Hazard.

Demzufolge verdient der Belgier rund 24 Millionen Euro pro Jahr, auch verschiedene andere Schätzungen weiterer Medien und Plattformen bewegen sich in diesem Bereich. Demzufolge ist Hazard im Kader der Saison 2022/23 einer der absoluten Topverdiener der Königlichen.

Eden Hazard bei Real Madrid: Wie oft war er verletzt?

Mit Stand 11. Januar 2023 verpasste Eden Hazard seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2019 insgesamt 72 Spiele und damit nach Pflichtspielen über alle Wettbewerbe gerechnet mehr als eine komplette Saison. Vor allem Muskelverletzungen warfen ihn immer wieder zurück, weshalb ihm der Brasilianer Vinícius Júnior nach und nach den Rang ablief. Während der Jungstar inzwischen eine der prägenden Figuren bei den Königlichen ist, erscheint Hazard immer mehr wie ein Auslaufmodell.

Eden Hazard bei Real Madrid: Welche Erfolge konnte er feiern?

Auch wenn er selbst nur selten auf dem Platz stand, so konnte sich Hazard bei Real den Traum vom Champions-League-Titel erfüllen. Im Finale 2022 in Paris gegen den FC Liverpool stand er im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Neben dem Triumph in der Königsklasse sammelte Hazard als Real-Profi auch noch zwei spanische Meisterschaften, zwei spanische Supercupsiege und den UEFA-Supercup ein.