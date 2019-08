Europa League: Eden Hazard zum besten Spieler der Saison 2018/19 gekürt

Seit einigen Wochen ist er bei Real Madrid, letzte Saison gewann Eden Hazard mit Chelsea die Europa League und wurde nun zum besten Spieler gekürt.

Eden Hazard, der vor einigen Wochen vom zu gewechselt ist, wurde zum besten Spieler der Europa-League-Saison 2018/19 gekürt. Das verkündete die UEFA bei der Auslosung der neuen Spielzeit in der Europa League am Freitagmittag in Monaco.

Erlebe die Europa League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Hazard hatte Ende Mai mit den Blues den Titel in der durch einen 4:1-Erfolg im Finale gegen den geholt. Der belgische Offensivspieler war im Endspiel von Baku der überragende Mann, erzielte zwei Tore und legte ein weiteres vor.

Bester Spieler der Europa League: Eden Hazard folgt auf Antoine Griezmann

Neben Hazard waren auch Luka Jovic, der diesen Sommer Richtung Real Madrid verließ, und Chelsea-Angreifer Olivier Giroud für den Preis nominiert.

Vor einigen Wochen war Hazard für 100 Millionen Euro von Chelsea zu Real gewechselt. Auf sein erstes Pflichtspiel für den neuen Klub wartet der Belgier noch, da er aktuelll noch bis Mitte September verletzt ausfällt.

Als bester Spieler der Europa League folgt Hazard übrigens auf Antoine Griezmann. Der Franzose, der zuletzt von zum wechselte, hatte die Auszeichnung nach der Saison 2017/18 erhalten.