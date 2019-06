Chelsea-Verteidiger Emerson: So verabschiedete sich Eden Hazard aus der WhatsApp-Gruppe der Blues

Eden Hazard verlässt den FC Chelsea nach sieben Jahren und geht zu Real. Sein Abschied aus der teaminternen WhatsApp-Gruppe fiel kurz und knapp aus.

Linksverteidiger Emerson vom hat verraten, wie sich Superstar Eden Hazard nach seinem Wechsel zu Real Madrid aus der mannschaftsinternen WhatsApp-Gruppe der Blues verabschiedete.

"Er schickte ein 'Danke, ich liebe euch' und dann wurde angezeigt: ‘Eden Hazard hat die Gruppe verlassen‘. Ich sagte: 'Verdammt, er ist wirklich gegangen'", so Emerson gegenüber ESPN .

"In der WhatsApp-Gruppe ist die letzte Nachricht der Abschied von Hazard"

Seit der Abschiedsnachricht des Belgiers sei es in der Gruppe sehr ruhig geworden - natürlich auch, weil sich die meisten Stars derzeit im Urlaub befinden. "In der WhatsApp-Gruppe ist die letzte Nachricht der Abschied von Hazard. Er hat sich von den Jungs verabschiedet, und seitdem wissen wir nichts mehr. Es ist komisch", sagte Emerson.

Anfang Juni hatte Real die Verpflichtung Hazards offiziell verkündet. Der 28-jährige Belgier, der in sieben Jahren bei Chelsea unter anderem zwei englische Meistertitel gewann, kostet die Königlichen eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro, die sich inklusive Bonuszahlungen noch auf 140 Millionen erhöhen kann. Der Vertrag Hazards in Madrid ist bis 2024 datiert.