Ed Sheeran neuer Sponsor bei Ipswich Town

Ed Sheeran gehört zu den erfolgreichsten Musikern der jüngeren Vergangenheit. Nun erfüllt er sich einen Traum im Profifußball.

Der britische Pop-Superstar Ed Sheeran erfüllt sich bei seinem Lieblingsverein einen Kindheitstraum. Der Sänger und Songwriter wird für ein Jahr Trikotsponsor des englischen Drittligisten Ipswich Town. Das gaben die "Tractor Boys" und Sheeran selbst am Donnerstag bekannt.

Das blaue Ipswich-Shirt werden in der kommenden Saison eine Reihe mathematischer Zeichen und der Schriftzug "Tour" schmücken. "Was es bedeutet, wird zu seiner Zeit aufgelöst", sagte Sheeran, der auch die erste Frauenmannschaft als Trikotsponsor unterstützen wird.

Ed Sheeran seit seiner Kindheit Ipswich-Fan

Sheeran, weltbekannt durch Hits wie "Thinking Out Loud" und "Shape Of You", ist seit seiner Kindheit Ipswich-Fan. Er stammt aus der Nähe, seine Tournee schloss er 2019 mit vier Konzerten vor insgesamt 160.000 Fans in Ipswich ab.

"Ich war auch immer gerne im Stadion an der Portman Road", sagte er, "und ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren, sobald wieder Zuschauer erlaubt sind."