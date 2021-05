Die Erfolgsgeschichte eines Flüchtlings: Romas Ebrima Darboe erfüllt sich seinen Traum

Vor fünf Jahren machte sich Ebrima Darboe auf den Weg nach Europa. Mit dem Einsatz im EL-Halbfinale hat er ein persönliches Highlight gesetzt.

HINTERGRUND

Auf einmal geht es in der Fußball-Karriere von Ebrima Darboe ganz schnell: Am Sonntag steht der 19-Jährige zum ersten Mal in der Serie A für die Roma auf dem Platz. Sieben Minuten darf er bei der 0:2-Niederlage gegen Sampdoria ran. Nur vier Tage später folgt ein echtes Highlight für den jungen Mann aus Gambia: Im Europa-League-Halbfinale gegen das große Manchester United kommt er nach einer halben Stunde für den verletzten Chris Smalling aufs Feld. Es ist der vorläufige Höhepunkt der ungewöhnlichen Laufbahn eines Teenagers, der für seinen Traum vom Leben als Fußballer viel auf sich nahm.

Denn wenn man seinen bisherigen Werdegang kurz und knapp auf den Punkt bringen müsste, böte sich die Überschrift "Vom Flüchtlingsboot ins Europa-League-Halbfinale" an. Diese Formulierung verkürzt allerdings stark, denn zwischen der Ankunft von Darboe in Italien im Alter von 14 Jahren als, wie es in der Behördensprache so nüchtern heißt, 'unbegleiteter Minderjähriger' und seinem Einsatz gegen United liegt noch einiges: das Einleben in einem neuen Land, in einer neuen Familie, das Hoffen, das Trainieren und die vielen kleinen Fortschritte, die Darboe in den vergangenen fünf Jahren gemacht hat.

Fußballprofi wollte Ebrima Darboe bereits in Gambia werden. "Ich hatte diesen Traum schon, als ich ein kleiner Junge war", gestand er Sky Sport Italia . "Aber in Afrika ist es schwer, Fußball auf Top-Niveau zu spielen", ergänzte er.

In ihm reifte der Entschluss, sein Heimatland schon früh zu verlassen, um seinem Traum in Europa nachzujagen und gleichzeitig für seine Familie sorgen zu können. "Es war nicht leicht, ein Visum für mich zu bekommen, was meine Eltern auch versucht haben. Deshalb hatte ich keine andere Wahl und bin mit zwei Freunden einfach abgehauen", erzählte er.

Roma-Talent Darboe über bisherige Karriere: "Es war hart"

Zunächst landete Darboe in Libyen, von dort ging es mit dem Boot nach Italien, wo er mit 14 ankam. Nach einiger Zeit in einem Flüchtlingscamp und durch die Unterstützung eines Sozialarbeiters fand sich in Rieti, nordöstlich von Rom, eine Familie, die den Teenager aufnahm. "Ich weiß, dass sie heute alle zuschauen", zeigte sich Darboe nach dem United-Duell stolz auf das bislang Erreichte.

Gleichzeitig war es für ihn der Moment, um kurz innezuhalten und auf seinen steinigen Weg aus Gambia ins EL-Halbfinale zurückzublicken. "Es war hart. Aber dank Gott und dank Italien bin ich in eine Pflegefamilie gekommen", sagte er. Dank seiner fußballerischen Qualitäten hatte er sich in der Fußballschule 'Young Rieti' schnell zurechtgefunden und vor zwei Jahren die Chance für ein Probetraining bei der Roma erhalten. Darboe überzeugte und läuft seitdem für die Jugendteams der Giallorossi auf.

Für den defensiven Mittelfeldspieler, der läuferisch stark ist, sollen die ersten Einsätze auf allerhöchstem Niveau natürlich erst der Anfang sein. In der kommenden Saison steht Startrainer Jose Mourinho für die Roma an der Seitenlinie – und damit dürfte mit Sicherheit ein weiterer Traum für Ebrima Darboe in Erfüllung gehen.