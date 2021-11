Heute findet für den FC Bayern München das vorletzte Spiel in der Champions-Leagu-Gruppenphase 21/22 in der Ukraine gegen Dynamo Kiew statt - angepfiffen wird die Partie um 18.45 Uhr.

Dynamo Kiew hat bereits keine Chancen mehr auf das Weiterkommen in Gruppe E. Die Bayern hingegen können unbeschwert in diese Partie gehen, da sie schon das Achtelfinale sicher haben. Der Hoffnungsschimmer für die Ukrainer: Die Rot-Weißen mussten sich am Freitag gegen Abstiegskandidat Augsburg mit 1:2 geschlagen geben und gehen somit nicht optimal in diese Partie.

Für die Münchener sollte dies heute eigentlich eine Pflichtaufgabe darstellen. Sehen wir heute einen klaren Sieg des FC Bayern oder erleben wir eine Überraschung? GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute live: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb Champions League | 5. Spieltag Match Dynamo Kiew vs. FC Bayern München (LIVE-TICKER) Datum Dienstag, 23. November 2021 Anpfiff 18.45 Uhr Ort Olympiastadion Kiew

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Das müsst Ihr bei der TV-Übertragung beachten

Es ist wohl schon bis zu den allermeisten durchgedrungen: Die Champions League gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr im Free-TV zu sehen! Wer in dieser Saison die Spiele der deutschen Teams sehen möchte, kann dies nicht mehr auf ARD, ZDF, RTL & Co.! Auch Sky besitzt keine Übertragungsrecht für die laufende Champions-League-Spielzeit.

Wir erklären Euch im nächsten Abschnitt, wie Ihr die Begegnung trotz dieser widrigen Umstände live im TV sehen könnt.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München live im TV auf DAZN? Lineare Sender DAZN 1 & 2 machen das möglich

Einige reiben sich vielleicht grad die Augen - DAZN und lineares Fernsehen? Ja, das gibt es seit diesem Sommer!

Die beiden Sender DAZN 1 & DAZN 2 zeigen Euch täglich ausgewählte Inhalte und die heutige Begegnung des Rekordmeisters gehört dazu.

Die Übertragung auf DAZN 1 beginnt bereits ab 18.15 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Einen Haken hat das ganze jedoch: Die beiden Sender könnt Ihr nur mit Sky und Vodafone empfangen.

Champions League heute live im Internet: DAZN überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM.

ihr seid kein Kunde bei Sky oder Vodafone? Dann könnt ihr zwar die linearen Sender nicht nutzen - die LIVE-STREAM-Übertragung auf DAZN könnt Ihr trotzdem wie gewohnt abrufen!

Der STREAM ist auf zahlreichen mobilen, stationären und internetfähigen Geräten verfügbar und ermöglicht Euch somit maximale Flexibilität. Wer DAZN zuhause oder unterwegs nutzen möchte, muss vorher kostenpflichtig Mitglied werden. Mit welchen Kosten Ihr rechnen müsst, zeigen wir Euch im nächsten Abschnitt.

Streaming auf DAZN: Mehr Sport gibt's nirgendwo anders - das kostet die Mitgliedschaft

Fußball, NBA, NFL, Boxen, Tennis, Hockey, Darts, Radsport - das alles und vieles mehr seht Ihr nur bei DAZN!

Und nun zur besten Nachricht: Dieses umfangreiche Angebot ist günstiger, als Ihr vielleicht erwarten würdet.

Für Schnäppchenjäger empfehlen wir die Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro - sind auf den Monat gerechnet rund 12,50 Euro.

Fans, die Flexibilität schätzen, werden von DAZN jedoch auch nicht enttäuscht sein: Pro Monat 14,99 Euro für das Monatsabo und Ihr könnt jeden Monat kündigen.

Wir denken, hier ist für jeden etwas dabei! Zahlreiche Spiele des FC Bayern laufen live auf DAZN.

Champions League heute live im TV und STREAM: Dynamo Kiew vs. FC Bayern München auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN 1 (linear) | DAZN (LIVE-STREAM)

DAZN 1 (linear) | DAZN (LIVE-STREAM) Übertragungsbeginn: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Moderation: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Das sind die Aufstellungen von Dynamo Kiew und dem FC Bayern München in der Champions League

Hier findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziell gemeldeten Aufstellungen beider Teams.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Champions League

Auch Fans der gepflegten LIVE-TICKER-Unterhaltung werden heute Abend auf Ihre Kosten kommen: GOAL stellt Euch einen kostenlosen TICKER zur Begegnung zur Verfügung. Wir sind uns sicher, mit diesem Angebot werdet Ihr auf keine wichtige Spielszene verzichten müssen!

Zum LIVE-TICKER