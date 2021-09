Dynamo Dresden empfängt Werder Bremen in der 2. Bundesliga. Alle Infos zum Spiel gibt es hier.

Nach einem tollen Saisonstart herrscht bei Dynamo Dresden inzwischen Katerstimmung. Nach der schweren Knieverletzung von Abwehrchef Tim Knipping verlor Dynamo zuletzt drei Pflichtspiele in Folge und rutschte bis auf Rang zwölf der Zweitligatabelle ab. Die Sachsen brauchen also dringend eine Trendumkehr.

Beim heutigen Gegner Werder Bremen sah alles nach einem Aufwärtstrend aus, doch das unglücklich verlorene Nordderby in der vergangenen Woche gegen den Hamburger SV war ein Dämpfer. Als Tabellenneunter hat Werder aktuell einen Zähler mehr auf dem Konto als Dresden, doch die Ansprüche sind beim Erstliga-Absteiger natürlich ganz andere.

Dynamo Dresden empfängt heute Werder Bremen. Goal hat alle wichtigen Informationen zur Partie.

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Dynamo Dresden vs. Werder Bremen WETTBEWERB 2. Bundesliga | 8. Spieltag ORT Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden ANSTOSS 13.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Im Rudolf-Harbig-Stadion dürfte es heute äußerst stimmungsvoll zugehen, wenn zwei absolute Traditionsvereine des deutschen Fußballs aufeinandertreffen. Die Partie gehört sicherlich zu den Höhepunkten des heutigen Fußballtages. Ihr wollt wissen, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird? Hier gibt es die Antwort.

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Die Übertragung der 2. Bundesliga ist im Dschungel der Anbieter und Wettbewerbe tatsächlich eine ziemlich einfache Geschichte. Alle 306 Saisonspiele werden live bei Sky gezeigt, zudem überträgt Sport1 parallel zum Pay-TV-Anbieter das Topspiel am Samstagabend. Da heute jedoch Sonntag ist, ist klar: Dresden gegen Bremen läuft ausschließlich bei Sky.

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen heute: So überträgt Sky das Spiel

Die Vorberichterstattung zu den drei Sonntagspartien beginnt heute um 13 Uhr auf allen Sendern von Sky Sport Bundesliga 1 bis Sky Sport Bundesliga 4. Wer danach ab 13.30 Uhr das Einzelspiel zwischen Dresden und Bremen sehen will, der sollte mit seiner Fernbedienung auf Sky Sport Bundesliga 3 schalten. Kommentator der Begegnung ist Martin Groß.

ℹ️ Christian #Groß hat sich am Sonntag beim Training eine Verletzung im rechten Knie zugezogen, die einen operativen Eingriff nötig macht. Er wird längerfristig ausfallen.



Gute Besserung und werd' schnell wieder fit, Grosso! ✊ #Werderhttps://t.co/qBJmxQGcdP — SV Werder Bremen (@werderbremen) September 20, 2021

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen heute: Alle Infos zu Sky

Wer die 2. Bundesliga umfangreich sehen will, der kommt an Sky nicht vorbei. Das Unterhaus ist in der Paketstruktur des Pay-TV-Senders Teil des Bundesliga-Pakets und kostet 25 Euro monatlich. Darin enthalten sind auch alle Samstagsspiele der Bundesliga.

Wer noch fünf Euro im Monat übrig hat, der bekommt für einen Gesamtpreis von 30 Euro auch noch das Sportpaket dazu. Damit habt Ihr Zugriff auf die Premier League und den DFB-Pokal sowie zudem auf die Formel 1, Handball, Golf, Tennis und Leichtathletik. Alle Infos zum Sportangebot von Sky gibt es auch hier.

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Es ist Sonntagnachmittag, vielleicht ist der eine oder andere unterwegs oder bei Verwandten zu Besuch oder kann das Spiel aus anderen Gründen nur auf dem Second Screen schauen. Dafür gibt es die LIVE-STREAM-Angebote von Sky.

Sky Go gibt es für alle Bestandskunden von Sky. Mit diesem Service könnt Ihr die Inhalte Eures Abonnements auch auf dem Computer, dem Smartphone oder dem Tablet sehen. Dafür benötigt Ihr nur die entsprechende Sky-Go-App sowie Eure Kundendaten und schon kann es losgehen.

Die SGD muss mehrere Monate auf Außenbahnspieler Panagiotis #Vlachodimos verzichten. Der 29-Jährige hat sich beim Auswärtsspiel in Darmstadt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Gute Besserung und Kopf hoch, „Pana“! ✊ 👉 https://t.co/vcwLzD2d62 #sgd1953 pic.twitter.com/b69KZljKtm — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) September 20, 2021

Wer kein Sky-Abo besitzt, das Spiel heute aber unbedingt sehen will, der ist vielleicht bei Sky Ticket richtig aufgehoben. Denn dieser Streamingservice setzt kein Sky-Abo voraus und kann von jedem genutzt werden.

Ihr habt dabei die Wahl zwischen drei Tickets, um den Live-Sport von Sky zu genießen. Das Tagesticket mit einer Laufzeit von einem Tag kostet 14,99 Euro, das Monatsticket schlägt mit 29,99 Euro zu Buche. Und wer gleich ein ganzes Jahr bucht, der zahlt den vergünstigten Monatspreis in Höhe von 19,99 Euro.

Empfangbar ist Sky Ticket auf allen Geräten, auf denen auch Sky Go läuft, aber dazu noch einige mehr. Ob als App für den Smart-TV, für TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick oder auch über die Konsole: Bei Sky Ticket findet jeder sein Gerät.

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel trotz der diversen Übertragungsmöglichkeiten nicht sehen kann oder schlicht kein Geld ausgeben will, der erfährt im LIVE-TICKER von Goal alles, was in Dresden passiert. Jedes Tor, jeder Elfmeter, jeder Platzverweis und alles Weitere wird dort geliefert.

Zum LIVE-TICKER

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen heute: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen raus sind, werden sie hier nachgereicht.