Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen

Dynamo Dresden trifft im heutigen Testspiel auf Eintracht Braunschweig. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung in TV oder LIVE-STREAM gibt es hier.

Bevor die neue Saison startet, steht wie jedes Jahr zunächst die Vorbereitungszeit an. Während viele Bundesliga-Spieler nach dem kräftezehrenden Corona-Jahr inklusive EM und U21-EM entweder bei ihren Nationalmannschaften oder im Urlaub weilen, hat das intensive Training für viele Zweit- oder Drittligisten bereits begonnen. Heute treffen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig in einem Testspiel aufeinander.

Da sich Dynamo aktuell im Trainingslager in Heilbad Heiligenstatt befindet, findet das Freundschaftsspiel im dortigen Gesundbrunnen-Stadion statt. Anpfiff ist um 16.00 Uhr.

Die Entfernung von den jeweiligen Heimspielstätten der beiden Klubs, ein kleines Stadion und die Corona-Schutzmaßnahmen, die die volle Auslastung von 4000 Zuschauern ohnehin verhindern - es gibt viele Gründe, warum die Fans beider Vereine das Spiel nur am TV oder im LIVE-STREAM verfolgen können. Aber wo wird es überhaupt übertragen?

Ihr wollt wissen, wo ihr Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig LIVE im TV verfolgen könnt? Ihr sucht einen LIVE-STREAM? Goal liefert euch alles, was ihr zum Match wissen müsst!

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig heute live: Das Testspiel auf einen Blick

Duell Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig Datum Samstag, 03. Juli 2021, 16.00 Uhr Ort Stadion Gesundbrunnen, Heilbad Heiligenstatt

Wenn die Dresdner heute auf Braunschweig treffen, ist es quasi eine Wiederholung des Testspiels von vor einem Jahr. Am gleichen Ort gewannen die Löwen damals mit 1:0. Doch die Vorzeichen sind diesmal andere: Während die Eintracht in die Dritte Liga abgestiegen ist, hat Dynamo als Drittligameister den Sprung in die Zweitklassigkeit geschafft.

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig heute live: Das Testspiel im TV

Für die Dresdner läuft die Vorbereitung derweil optimal: In den Testspielen gegen Hertha BSC II und den tschechischen Erstligisten FK Jablonec gab es jeweils einen 3:1-Sieg. Für die Braunschweiger lief es gut, aber nicht ganz so erfolgreich: Auf einen 3:1-Erfolg gegen Regionalliga-Klub VfB Germania Halberstadt folgte ein 3:3-Unentschieden gegen die zweite Mannschaft der Berliner Hertha.

Wer die heutige Partie LIVE im TV sehen möchte, kann unglücklicherweise lange suchen: Waren die bisherigen zwei Testspiele der Dresdner beispielsweise noch im Programm des MDR zu finden, wird das Match gegen Braunschweig weder von Free-TV- noch von Pay-TV-Sendern übertragen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, das Spiel live zu verfolgen: Im LIVE-STREAM kann man jederzeit dabei sein. Im Folgenden verraten wir euch, wie das funktioniert.

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig heute live: Das Testspiel im LIVE-STREAM

Wer das heutige Testspiel live verfolgen möchte, kann dies nur via LIVE-STREAM tun. Hierbei bietet die Braunschweiger Eintracht keine Übertragung an, aber die Dresdner haben vorgesorgt.

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig heute live: Das Testspiel auf YouTube-Kanal von Dynamo

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Dynamo Dresden kann das Spiel angeschaut werden. Jens Umbreit, der Sportchef von Radio Dresden, wird die Partie kommentieren. Dabei erhält er Unterstützung von einem Co-Kommentator aus den Reihen der Dresdner.

Hier geht es zum offiziellen YouTube-Kanal der SG Dynamo.

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Aufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff erscheinen die Startaufstellungen der beiden Teams. Sobald sie offiziell bekanntgegeben wurden, findet ihr sie hier.