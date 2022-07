1860 München gewinnt bei Dynamo Dresden: Die 3. Liga im TICKER zum Nachlesen

Dynamo Dresden verliert zum Auftakt ein der 3. Liga in einem torreichen Spiel gegen 1860 München. Der TICKER zum Nachlesen.

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat mit dem neuen Trainer Markus Anfang einen unglücklichen Fehlstart in die 3. Fußball-Liga hingelegt. Die Sachsen unterlagen dem selbsternannten Aufstiegsanwärter 1860 München in einer packenden Begegnung trotz toller Moral mit 3:4 (0:2) und warten damit weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr.

Kevin Ehlers (8., Eigentor), Tim Rieder (36.) und Marcel Bär (69., 71.) erzielten die Treffer der Gäste, die am Freitag Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals erwarten. Dennis Borkowski (70., 82.) und Manuel Schäffler (73.) verkürzten für Dynamo. Für einen Punkt beim Einstand von Anfang, der nach seinem Impfpass-Skandal in Dresden eine neue Chance erhält, reichte es nicht mehr.

Absteiger Dynamo Dresden ist nach dem Abstieg in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern automatisch unter den Aufstiegsfavoriten, doch auch die Löwen haben sich im Sommer gut verstärkt und wollen den Aufstieg in diesem Jahr in Angriff nehmen.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Das Spiel im Überblick

Wettbewerb 3. Liga (1. Spieltag) Dynamo Dresden -1860 München 3:4 Aufstellung Dynamo Dresden Drljaca - Becker (84. Melichenko), Ehlers, Knipping, Park - Conteh (55. Schäffler), Akoto, Arslan (79. Weihrauch), Kade - Borkowski, Kutschke Aufstellung 1860 München Hiller - Deichmann (40. Moll), Verlaat, Morgalla, Belkahia, Steinhart - Rieder - Kobylanski (63. Bär), Tallig (77. Greilinger) - Lakenmacher, Lex (63. Vrenezi) Tore 0:1 Ehlers (8. Eigentor), 0:2 Rieder (36.), 0:3 Bär (68.), 1:3 Borkowski (70.), 1:4 Bär (71.), 2:4 Schäffler (73.), 3:4 Borkowski (82.)

Fazit | In einem turbulenten Spiel setzte sich die Münchner Löwen letztlich knapp in Dresden durch. Die Schlussoffensive von Dynamo kam zu spät, weshalb der Sieg der Gäste in Ordnung geht.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. | Vier Minuten werden nachgespielt.

88. | Dennis Borkowski wirbelt wieder über die linke Seite und versucht es mit einer hohen Flanke vor das Tor. Selbst für die langen Schäffler und Kutschke war das Ding aber nicht erreichbar.

86. | Die Stimmung im Dynamo-Stadion ist nun natürlich prächtig! Die vielen Fans in gelb-schwarz versuchen ihre Mannschaft zum Ausgleich zu treiben.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Wechsel

84. | Volle Offensive bei Dynamo - Melichenko kommt für Becker.

TOOOR! Dynamo Dresden - 1860 München 3:4 | Torschütze: Borkowski

82. | Borkowski wird wieder auf der linken Angriffsseite in Szene gesetzt, bittet seinen direkten Gegenspieler Moll zum Tänzchen und kommt an ihm vorbei. Aus zwanzig Metern zieht er dann trocken ein. Das Geschoss schlägt im linken, oberen Knick ab. Starkes Ding!

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Wechsel

79. | Neues Personal bei Dynamo: Weihrauch ersetzt Arslan.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Wechsel

77. | Bei den Gästen kommt Greilinger für Tallig ins Spiel.

TOOOR! Dynamo Dresden - 1860 München 2:4 | Torschütze: Schäffler

73. | Der Wahnsinn geht weiter - Schäffler trifft für Dynamo. Alle Dresdner finden sich am gegnerischen Strafraum ein und erwarten den Freistoß von der Mittellinie. Park übernimmt die Ausführung, findet Kutschke am Elfmeterpunkt und Letzterer seinen Sturmkollegen Schäffler mit einer Ablage. Aus kurzer Distanz bugsiert der Neuzugang das Spielgerät über die Linie.

TOOOR! Dynamo Dresden - 1860 München 1:4 | Torschütze: Bär

71. | Was ist denn hier los! Wieder rappelt es im Karton, wieder ist es Bär! Diesmal klasse in Szene gesetzt von Quirin Moll. Der Stürmer legt sich das Leder an der Strafraumkante auf den rechten Fuß und nagelt es in das rechte, untere Eck.

TOOOR! Dynamo Dresden - 1860 München 1:3 | Torschütze: Borkowski

70. | Oder geht hier doch noch was für Dresden. Ein langer Ball segelt zu Stefan Kutschke an den gegnerischen Strafraum. Dessen Kopfballablage erreicht Borkowski unweit der Torauslinie. Der Dresdner lässt seinen Gegenspieler aussteigen und schiebt das Leder in die Maschen.

70' Im direkten Gegenzug gelingt der Sportgemeinschaft der Anschlusstreffer! #Borkowski wird halblinks bedient und trifft überlegt zum 1:3. #SGDM60 3:1 #sgd1953 pic.twitter.com/Rx4ACOva3z — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 23, 2022

TOOOR! Dynamo Dresden - 1860 München 0:3 | Torschütze: Bär

68. | Das ist die Vorentscheidung! Akoto verliert den Ball im Mittelfeld, Fynn-Luca Lakenmacher zündet den Turbo und spielt ab auf den durchstartenden Marcel Bär. Der Stürmer kann nicht mehr entscheidend gestört werden und überwindet den gegnerischen Torhüter.

63. | Löwen-Trainer Köllner wechselt doppelt. Für Kobylanski und Lex bringt er Bär und Vrenezi

61. | Dresden gibt jetzt Gas. Becker schießt aus 16 Metern, zum Glück für die Löwen von einem der ihren noch abgefälscht. So streicht der Ball knapp am Tor vorbei.

59. | Beste Dresdner Szene in der 2. Halbzeit! Borkowski treibt den Ball nach vorne und schließt dann selbst aus der Distanz ab - der Schuss geht ganz knapp am rechten oberen Dreieck vorbei.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Wechsel

55. | Neuzugang Schäffler soll es jetzt für Dynamo richten. Für den Ex-Nürnberger verlässt Conteh das Feld.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

51. | Der eingewechselte Moll sieht den gelben Karton.

50. | Das große Anrennen des Heimteams bleibt bisher aus. 1860 steht sicher und der Abwehr.

46. | Auf geht's in die 2. Halbzeit. Auf beiden Seiten gab es keine Wechsel.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 2. Halbzeit

Halbzeit | 1860 München zeigt sich bisher als das abgebrühtere Team vor dem Tor. Während Dresden mehrere gute Chancen vergibt, schlagen die Löwen bei ihren Angriffen zweimal zu.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Halbzeit

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Wechsel

40. | Die Gäste müssen wechseln. Für den angeschlagenen Deichmann kommt Moll in die Partie.

39. | Pfosten und Abseits! Dennis Borkowski setzt einen Flachschuss aus zwanzig Metern an den Pfosten und Ahmet Arslan drückt das Spielgerät über die Linie. Letzterer stand zuvor aber im Abseits und wird daher zurecht zurückgepfiffen.

36. | Das nennt man Effektivität! Fynn-Luca Lakenmacher behauptet die Kugel ganz wunderbar unweit der Strafraumkante und endlich tut sich für ihn eine Lücke zum Abspiel auf. Martin Kobylanski empfängt den Pass und leitet ihn kurzum weiter zum in den Strafraum durchgestarteten Tim Rieder. Stefan Drljaca hat keine Chance gegen den Schuss ins lange Eck.

TOOOR! Dynamo Dresden - 1860 München 0:2 | Torschütze: Rieder

33. | 1860 München versucht, das Spiel nach der Dresdner Drangphase zu beruhigen. Das gelingt gut und die Löwen setzten jetzt auch wieder in der Offensive Akzente.

26. | Nächste Glanzparade von Hiller! Christian Conteh flankt von der rechten Seite an den langen Pfosten und Stefan Kutschke gewinnt dort das Kopfballduell. Hiller hechtet und pariert überragend!

21. | Und wieder wird es durch Kutschke gefährlich. Auf Pass von Burkowski läuft er alleine auf Hiller zu - doch der wehrt zur Ecke ab.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

18. | Dynamos Park sieht nach einem für den Schiedsrichter zu harten Einsatz im Mittelfeld die erste Gelbe Karte der Partie.

17. | Gute Freistoßmöglichkeit für Dresden. Arslan schießt aus etwas mehr als 16 Metern nur knapp am Tor vorbei. Hiller wäre nie und nimmer rangekommen.

8. | Quasi mit der ersten gefährlichen Offensivaktion geht 1860 München in Führung. ! Stefan Lex ist wieder auf der linken Seite aktiv und spielt dann den Querpass. Kevin Ehlers hat wohl mit einem Abspiel in den rückwärtigen Raum gerechnet und setzt zu einer ungelenken Grätsche an. Der Ball schlägt im kurzen Eck ein.

Ist das bitter! #Ehlers grätscht in eine Hereingabe von der linken Seite und wehrt den Ball ins eigene Netz ab. Die Sechziger gehen früh in Führung. #SGDM60 0:1 #sgd1953 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 23, 2022

TOOOR! Dynamo Dresden - 1860 München 0:1 | Torschütze: Ehlers (Eigentor)

3. | Das Heimteam hat die erste Chance. Kutschke schießt aus spitzem Winkel, doch Löwen-Keeper Hiller pariert.

1. | Nach einer Schweigeminute für Uwe Seller rollt jetzt der Ball im Rudolf-Harbig-Stadion.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Herzlich Willkommen zur Partie Dynamo Dresden gegen 1860 München heute in der 3. Liga.

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung Dynamo Dresden:

Aufstellung 1860 München:

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Zum Auftakt der Drittliga-Saison 2022/23 empfängt Dynamo Dresden den TSV 1860 München. Doch wird die Partie live und in voller Länge übertragen?

Dynamo Dresden vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

"Im Hier und Jetzt": Neustart für Anfang und Dresden in der 3. Liga

Markus Anfang steht nach seinem Impfpass-Skandal wieder an der Seitenlinie. Wenn am Wochenende die 3. Liga startet, wird es nicht nur für seinen Verein Dynamo Dresden ein Neustart.

Wirbel um einen gefälschten Impfpass, Rücktritt, dann Sperre: Hinter Markus Anfang liegt eine turbulente und schwierige Zeit. Vor mehr als acht Monaten stand der 48-Jährige das letzte Mal in einem Pflichtspiel als Trainer an der Seitenlinie. Am Wochenende kehrt er genau dahin zurück und will mit Absteiger Dynamo Dresden den Neustart in der 3. Liga schaffen.

Dort scheint der Fehltritt in seiner jüngsten Vergangenheit vor dem Auftaktduell gegen 1860 München am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport und ARD) keine Rolle mehr zu spielen. Vorbehalte? Ganz im Gegenteil: "Die Leute haben sich gefreut. Das habe ich direkt gemerkt", sagte Anfang der Sport Bild: "Hier sind alle recht gut damit umgegangen", zumal er bei seinen vorherigen Vereinen erfolgreich gewesen sei.

Die letzte Station: Werder Bremen. Doch der Skandal um Anfangs gefälschten Impfpass, den er bei Überprüfungen mehrfach benutzt hatte, sorgte im November vergangenen Jahres für das abrupte Ende beim damaligen Zweitligisten.

Anfang trat zurück, es folgte die Sperre durch den DFB, die bis zum 30. Juni 2023 auf Bewährung ausgesetzt ist, sowie die Entschuldigung des gebürtigen Kölners.

In Dresden erhielt Anfang eine zweite Chance, für die er "sehr dankbar" sei, wie er bei seiner Vorstellung betont hatte. Und nicht nur der Coach steht dort vor einem Neustart, der alles andere als einfach wird.

Denn nach nur einem Jahr in der 2. Bundesliga war Dynamo nach 19 Spielen ohne Sieg wieder in die Drittklassigkeit abgestürzt. Das bittere Ende der Negativserie bildete das verlorene Relegationsduell gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Auch deshalb gibt sich Anfang wohl zurückhaltend, wenn es um das Thema direkten Wiederaufstieg geht. "Einen Tabellenplatz kannst du nicht planen", sagte er: "Du kannst versuchen, guten Fußball zu spielen", und dann sei man "überzeugt davon, dass wir auch erfolgreich sein werden".

Am Donnerstag nahmen die Dresdner in Manuel Schäffler (33) einen erfahrenen Angreifer vom 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Der Routinier erhielt einen Vertrag bis 2024. "Auf die Zeit bei Dynamo Dresden habe ich richtig Bock", betonte Schäffler.

Als einen Konkurrenten um die oberen Plätze sieht man in Dresden auch den kommenden Gegner. Für Dynamo-Kapitän Tim Knipping gilt München jedenfalls als "einer der Aufstiegsfavoriten". 1860-Präsident Robert Reisinger ließ in der Bild-Zeitung zumindest keinen Zweifel am Anspruch des Vereins: "Nächste Saison kann es nur ein Ziel geben und das heißt: Aufstieg!"

Es sei "direkt ein Top-Spiel", sagte Knipping: "Aber dennoch wollen wir gewinnen, gerade zu Hause." Dagegen hätte wohl auch Anfang nichts, der zuletzt am 5. November 2021 bei einem Pflichtspiel coachte.

Doch ihm ist klar: "Es hat alles seinen Grund, warum man in der 3. Liga spielt. Bei aller Tradition muss man im Hier und Jetzt bleiben und die Aufgabe annehmen", meinte er: "Wenn man nur in der Vergangenheit lebt, wird die Gegenwart umso schwerer."