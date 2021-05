Dynamo Dresden - Viktoria Köln live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Tabellenführer Dynamo Dresden trifft am 36. Spieltag der 3. Liga auf Viktoria Köln. Hier gibt es das Duell am Samstagmittag im LIVE-TICKER.

Am 36. Spieltag der 3. Liga empfängt Spitzenreiter Dynamo Dresden den Tabellenachten Viktoria Köln. Anpfiff ist um 14 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

Drei Spieltage vor Schluss ist die Mission Wiederaufstieg der SGD auf Kurs. So stehen die Sachsen mit 66 Punkten an der Tabellenspitze, haben dabei aber nur ein Polster von zwei Zählern auf den Vierplatzierten aus Ingolstadt. Nach der Trennung von Trainer Markus Kauzcinski holte das Team aus Elbflorenz sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen.

Für Viktoria Köln geht es derweil nicht mehr um viel. Auf dem achten Tabellenplatz stehen die Domstädter im gesicherten Tabellenmittelfeld und haben weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Mit der Verpflichtung von Ex-DFL-Boss Andreas Rettig als neuen Geschäftsführer landete die Viktoria zuletzt jedoch neben dem Platz einen Coup.

Holt Dynamo Dresden die nächsten Punkte im Aufstiegsrennen oder stellt Viktoria Köln den Sachsen ein Bein? Goal liefert Euch alle Infos zur Partie im LIVE-TICKER. Zudem findet Ihr unter diesem Link alles, was Ihr zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM wissen müsst.

Dynamo Dresden - Viktoria Köln Anpfiff: 14 Uhr Tore - Aufstellung Dynamo Dresden K. Broll - Kwadwo, Ehlers, Knipping, C. Löwe - Diawusie, Y. Stark, Will, Mörschel - Hosiner, Königsdörffer. Aufstellung Viktoria Köln Mielitz - Koronkiewicz, Fritz, Rossmann, Holthaus - Klefisch, Klingenburg, Risse, Wunderlich, Handle - Thiele. Gelbe Karten -

Vor Beginn | Während der Gastgeber für die Begegnung ein eindeutiges Ziel hat und dementsprechend unter Zugzwang steht, geht es für Viktoria, salopp gesagt, um nichts mehr. Die rechtsrheinischen Kölner sind mit 49 Punkten im oberen Tabellenmittelfeld auf Platz acht zu finden und können folglich ganz unbeschwert aufspielen. Dazu kommt noch, dass sie sich in den letzten Wochen in bestechender Form befinden, was diese sehr starke Platzierung erst möglich machte. Seit zehn Spielen sind die Höhenberger ungeschlagen, gewannen von diesen sogar sechs Partien. Diesen unglaublichen Aufwärtstrend würden die Gäste mit Sicherheit gerne fortsetzen und könnten Dresden deshalb sehr gefährlich werden.



Vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams. Coach Schmidt nimmt im Vergleich zum Unentschieden gegen Verl lediglich zwei Veränderungen vor. Für die beiden offensiven Akteure Vlachodimos und den wichtigen, gelbgesperrten Scorer Daferner stehen Mörschel und Königsdörffer in der Startelf. Beim Gast aus Köln tauscht Trainer Janßen insgesamt dreimal im Vergleich zum 1:1 in Uerdingen. Anstelle von Bangsow steht heute wieder Mielitz zwischen den Pfosten. Auf der Sechser-Position rückt Holthaus für Lorch in die Startformation und für Stellwagen spielt Klefisch von Beginn an. Es bleibt abzuwarten, wer anstelle von Stellwagen die Außenverteidigerposition übernehmen wird.

Vor Beginn | Vier Mannschaften, alle 35 absolvierte Partien, zwei Punkte Differenz. Das sind drei Spieltage vor dem Saisonende die Hard-Facts im Titelkampf der 3. Liga. Dresden und Rostock stehen mit gleicher Punktzahl (66) auf Rang eins und zwei, dahinter klopfen, ebenfalls mit gleicher Anzahl an bisher gesammelten Zählern von 64, die Münchner Löwen sowie die Schanzer mit Nachdruck bei der Tabellenführung an. Noch hat Dynamo das Geschehen selbst in der Hand, die Tordifferenz ist mit +7 im Vergleich zum ersten Verfolger relativ komfortabel - es ist aber halt auch nur die Tordifferenz. Mit der Viktoria empfangen die Sachsen zudem einen die gesamte Saison über und vor allem auch in letzter Zeit sehr stabilen Gegner.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Meisterschafts-Vierkampf der 3. Liga! Der aktuelle Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt am 36. Spieltag Viktoria Köln, Anstoß ist um 14:00 Uhr.

Dynamo Dresden vs. Viktoria im LIVE-TICKER: Der Aufstiegskampf in der 3. Liga spitzt sich zu

Der Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga spitzt sich zu: Dynamo Dresden, Hansa Rostock, 1860 München und den FC Ingolstadt trennen drei Spieltage vor Saisonende lediglich zwei Punkte.

Die Lage vor dem Endspurt:

DYNAMO DRESDEN (1. Platz/66 Punkte/54:29 Tore)

Nach der überstandenen Quarantäne und der Entlassung von Cheftrainer Markus Kauczinski nach der 0:3-Heimniederlage gegen den Halleschen FC hat Dynamo Dresden wieder zurück in die Spur gefunden. Unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt gelang den Sachsen mit zwei Siegen und einem Unentschieden der Sprung zurück an die Spitze. Beim starken Aufsteiger SC Verl habe Dynamo "einen wertvollen Punkt geholt", sagte Schmidt. Doch nun empfängt der achtmalige DDR-Meister die formstarke Viktoria aus Köln, die seit zehn Partien nicht mehr verloren hat und dabei sieben Siege feierte. - Das Restprogramm: Viktoria Köln (H), Türkgücü München (H), Wehen Wiesbaden (A)

HANSA ROSTOCK (2./66/50:32)

Hansa Rostock steht nach dem Abstieg im Jahr 2012 vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel hielt am Dienstag Konkurrent FC Ingolstadt durch ein 1:1 im Ostseestadion auf Distanz und steht weiter auf einem direkten Aufstiegsplatz. Das beste Team der Rückrunde besticht durch seine Comeback-Fähigkeiten und holte nach Rückstand noch 19 Punkte - Liga-Bestwert. Am Samstag bildet das Ostduell gegen den FSV Zwickau den Start in den Saisonendspurt. Die Kogge hat im Vergleich zu den restlichen Aufstiegskandidaten das vermeintlich leichteste Restprogramm. - Das Restprogramm: FSV Zwickau (H), SpVgg Unterhaching (A), VfB Lübeck (H)

1860 MÜNCHEN (3./64/65:29)

Die Sechziger sind die Mannschaft der Stunde. Sieben der vergangenen acht Partien gewann das Team von Trainer Michael Köllner, das Remis gegen Viktoria Köln - lediglich ein kleiner Schönheitsfehler. Am 29. Spieltag lagen die Münchner noch neun Punkte hinter dem FC Ingolstadt, drei Spiele vor Schluss sind sie gleichauf und treffen am letzten Spieltag im direkten Duell auf die Schanzer. "Damals hat uns keiner mehr was zugetraut, aber wir glauben an uns und wir glauben an unsere Chance", sagte Sportchef Günther Gorenzel bei MagentaSport nach dem 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Löwen um Alphatier und Toptorjäger Sascha Mölders gehen mit großem Selbstbewusstsein in den Endspurt. - Das Restprogramm: Wehen Wiesbaden (A), FC Bayern II (H), FC Ingolstadt (A)

FC INGOLSTADT (4./64/48:38)

Der FCI stand seit dem 16. Spieltag ununterbrochen mindestens auf dem Relegationsplatz. Nach dem 1:1 bei Hansa Rostock rutschten die Schanzer allerdings auf Rang vier ab. Eigentlich wollte sich die Mannschaft von Trainer Tomas Oral die Relegation nach dem Last-Minute-K.o. in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Nürnberg sparen, aufgrund der aktuellen Form wäre der dritte Platz hingegen als Erfolg zu werten. Ingolstadt gewann nur eines ihrer letzten sechs Spiele. Neben der Form spricht auch das im Vergleich zu den drei besser platzierten Teams schwächere Torverhältnis nicht für Ingolstadt. "Jetzt gilt es alles zu gewinnen", sagte Torjäger Dennis Eckert Ayensa. - Das Restprogramm: 1. FC Saarbrücken (H), MSV Duisburg (A), 1860 München (H)

Quelle: SID

Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick