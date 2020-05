Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung der 2. Bundesliga

Dynamo Dresden ist zurück aus der Quarantäne und empfängt Stuttgart: Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

29. Spieltag in der 2. . trifft auf den . Spielbeginn ist am Sonntag um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

Nach der zweiwöchigen Corona-Quarantäne darf Dynamo (Tabellenletzter) direkt gegen den Aufstiegskandidaten Stuttgart ran. Der VfB gewann unter der Woche mit 3:2 gegen den HSV und hat damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Das Hinspiel zwischen Dresden und Stuttgart konnten die Schwaben mit 3:1 gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams weiter unten im Artikel.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details zur Partie in der

Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spiel : SG Dynamo Dresden - VfB Stuttgart

: SG Dynamo Dresden - VfB Stuttgart Datum : Sonntag, 31. Mai 2020

: Sonntag, 31. Mai 2020 Uhrzeit : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV sehen: So geht's

Die Partie zwischen Dresden und Stuttgart gibt es heute ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Sky hat die Rechte für die 2. Bundesliga überträgt das Spiel live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 4 & HD. Euer Kommentator ist Marcel Meinert. Wer das Spiel mit den anderen Partien in der Konferenz sehen will, der muss Sky Sport Bundesliga 2 & HD einschalten.

Alle Infos zu der Übertragung, dem Programm und den Angeboten von Sky findet Ihr hier.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Es gibt drei Möglichkeiten, um Dresden gegen Stuttgart heute legal im LIVE-STREAM zu sehen. Alle Streams sind inhaltlich identisch mit dem Programm der TV-Übertragung.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket

Sky Go und Sky Ticket sind Apps, mit denen Ihr das Spiel heute online verfolgen könnt. Beide Apps könnt Ihr entweder im iTunes- oder Play Store für Euer mobiles Endgerät herunterladen. Wer das Spiel über den Fernseher sehen will, kann dies entweder über einen Smart-TV oder einen herkömmlichen TV machen. Einfach die App auf dem Smart-TV aufrufen und das Spiel genießen. Über die PlayStation könnt Ihr Sky auch herunterladen, die Konsole an das herkömmliche TV-Gerät anschließen und das Spiel über den großen Bildschirm verfolgen.

Auf Sky Go hat jeder Sky-Kunde Zugriff. Nach dem Download müsst Ihr nur noch die Zugangsdaten von Sky einpflegen - danach kann es losgehen.

Sky Ticket ist die Option für Zuschauer ohne Sky-Abo. Mit dem Ticket müsst Ihr Euch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden. Ihr könnt zum Beispiel den Zugang zu allen Spielen bis zum Saisonende erwerben, ohne Sky darüber hinaus zu abonnieren.

Cheftrainer Markus #Kauczinski und die Zweitliga-Profis brennen darauf, wieder in den Spielbetrieb einzusteigen: „Die Motivation bei uns ist stärker denn je!“ 🔥 #SGDVfB #sgd1953 pic.twitter.com/t7gaUgy0Z9 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 29, 2020

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM als Einzelspiel bei Onefootball

Die Onefootball-App hat eine Kooperation mit Sky gestartet, durch welche Besitzer der Onefootball-App Zugang zum Spiel haben. Diesen Zugang kann man einmalig für 3,99 Euro freischalten und die Zweitligapartie live sehen.

Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart im LIVE-TICKER verfolgen

Wer gerade unterwegs ist oder keine Lust hat, Geld für die Übertragung zu bezahlen, der kann gerne auf den LIVE-TICKER von Goal zurückgreifen. Dieser kostenlose Ticker liefert Euch alles Wichtige der Partie sekundenschnell auf Euren Bildschirm. Des Weiteren versorgen wir Euch mit interessanten Statistiken rund um die zweite Liga - schaut mal rein!

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN sehen

Falls Ihr keine Zeit hattet, das Spiel zu sehen, könnt Ihr Euch die Highlights der 2. Liga auf DAZN ansehen.

Der Streamingdienst DAZN hat einige Sportarten im Programm, zurzeit ist die Bundesliga natürlich am attraktivsten. DAZN zeigt die Bundesliga live:

Jedes Freitagabendspiel

Jedes 13:30-Uhr-Spiel am Sonntag

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben dem Fußball hat das Portal auch andere Sportarten, wie zum Beispiel American Football, Basketball, Boxen, Darts oder Tennis im Programm. Das Coole an DAZN ist, dass der erste Monat kostenlos ist. Danach kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Dynamo Dresden:

Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Löwe - Petrak, Burnic - Schmidt, Husbauer, Donyoh - Makienok

Aufstellung VfB Stuttgart:

Kobel - Stenzel, Kempf, Kaminski, Mola - Endo - Mangala, Castro - Förster, Gonzalez - Al Ghaddioui

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Bilanz der Teams

Dynamo Dresden bisher 15 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfB Stuttgart 3 Siege 5 7 Remis 7 17 erzielte Tore 22 14,3 Mio. Euro Marktwert 59 Mio. Euro Kevin Ehlers (1,3 Mio. Euro) wertvollster Spieler Orel Mangala (11 Mio. Euro)

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart heute LIVE: Die Opta-Fakten vor der Partie

Dynamo Dresden verlor wettbewerbsübergreifend keines seiner 7 Heimspiele gegen Stuttgart (3 Siege, 4 Remis). Im einzigen Zweitliga-Heimspiel gegen den VfB im Oktober 2016 feierte Dresden beim 5:0 seinen höchsten Zweitligasieg.

In den 3 Zweitliga-Duellen zwischen Dresden und Stuttgart fielen im Schnitt 5 Treffer – mehr als bei jeder anderen aktuellen Paarung, die mindestens ebenso oft ausgetragen wurde.

Der VfB Stuttgart ist mit 34 Toren der treffsicherste Zweitligist nach dem Seitenwechsel. Ihre letzten 11 Tore erzielten die Schwaben in der 2. Spielhälfte.

