Dynamo Dresden vs. PSG: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - so wird das Testspiel übertragen

Dynamo Dresden hat in der Vorbereitung einen echten Kracher vor der Brust. Goal sagt Euch, wo das Spiel gegen PSG live im TV und im LIVE-STREAM läuft.

will in der kommenden Saison den Champions-League-Titel in Angriff nehmen. Zum Start in die Sommervorbereitung testet man beim deutschen Zweitligisten . Das Spiel findet am Dienstagabend um 20.20 Uhr statt.

Die Dresdener schlossen die vergangene Saison 2018/19 in der zweithöchsten deutschen Spielklasse auf Rang zwölf ab und hatten am Ende sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. In diesem Jahr hofft die Elf von Trainer Cristian Fiel darauf, den Klassenerhalt früher klarmachen zu können. Der letzte Test ging am Mittwoch gegen Wacker Innsbruck mit 1:2 verloren.

Auf der Gegenseite kommt ein ganz anderes Kaliber daher. PSG wurde souverän französischer Meister und hat einige Superstars in seinen Reihen. Für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist es der erste Test der Vorbereitung, ehe man am 3. August wieder mit den Pflichtspielen beginnt. Außerdem geht es für PSG noch gegen den und auch gegen .

Dynamo Dresden vs. PSG heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal sagt Euch, wo Ihr das Duell der Gegensätze heute seht. Außerdem verraten wir Euch, mit welchen beiden Mannschaften die Teams zu Werke gehen.

Dynamo Dresden vs. PSG: Das Freundschaftsspiel auf einen Blick

Duell Dynamo Dresden vs. PSG Datum Dienstag, 16. Juli 2019 || 20.20 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) Zuschauer 32.066 Plätze

Dynamo Dresden vs. PSG: Das Testspiel heute im TV sehen - geht das?

Die meisten Freundschaftsspiele sind nicht live im deutschen Fernsehen zu sehen, bei diesem Spiel ist das anders: Dynamo Dresden vs. PSG wird heute Abend live im Free-TV gezeigt / übertragen.

Der MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, ist der Kanal, auf dem am Dienstagabend Fußball live gezeigt wird.

Aufgepasst, Dynamo-Fans!

Ab sofort hat der Zweitmarkt für das Testspiel gegen @PSG_inside am 16.07. geöffnet https://t.co/l27ZjmQGTt #sgd1953 pic.twitter.com/4bOxcP7EdE — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 10. Juli 2019

Dort werden Rene Kindermann, Stephanie Müller-Spirra oder Tom Scheunemann am Dienstag live aus Dresden berichten, wo der Zweitligist den französischen Top-Klub empfängt. Ab 20.15 Uhr ist der Sender für Euch da.

Habt Ihr keinen TV-Bildschirm bei Euch in der Wohnung stehen, dann könnt Ihr auch auf einen LIVE-STREAM ausweichen. Alles dazu gibt es im kommenden Abschnitt.

Dynamo Dresden vs. PSG: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM

Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und PSG wird nämlich ebenfalls im LIVE-STREAM des MDR übertragen. Den Link zum LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Hier ist die Regel genau die gleiche wie im regulären TV: Um 20.15 Uhr geht der Stream aus dem Stadion in Dresden on air.

Die Mannschaftsaufstellungen beider Teams gibt es gegen 19.15 Uhr an genau dieser Stelle.