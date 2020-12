Dynamo Dresden vs. KFC Uerdingen: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 3. Liga heute live

Dynamo Dresden, der Tabellenzweite, empfängt am Samstag den KFC Uerdingen. Alle Informationen zur Übertragung findet Ihr hier im Artikel von Goal.

Am Samstag findet der 1 4. Spieltag der 3. Liga statt, unter anderem mit der Partie Dynamo Dresden vs. KFC Uerdingen . Anpfiff ist um 14.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

ist heiß darauf, die Siegesserie fortzusetzen. Die letzten vier Spiele sind alle zugunsten von Dynamo ausgegangen. Im letzten Spiel gegen den MSV Duisburg konnte das Team von Trainer Markus Kauczinski sogar mit 3:0 gewinnen. Damit steht Dynamo auf dem zweiten Platz punktgleich mit Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken .

Der KFC Uerdingen stand zuletzt im Mittelpunkt , als bekannt wurde, dass der Verein den Rechtsstreit gegen Kevin Großkreutz verlor. In dem Verfahren ging es um den Rausschmiss des Ex-Dortmunders . Auch sportlich könnte es besser laufen für den KFC. Die letzten beiden Spiele gegen den Halleschen FC und den SC Verl endeten jeweils mit einer Niederlage .

Heute live im TV und LIVE-Stream - Dynamo Dresden gegen KFC Uerdingen: Das Spiel im Überblick

Spiel SG Dynamo Dresden vs. KFC Uerdingen 05 Wettbewerb , 14. Spieltag Datum Samstag, 05. Dezember 2020 Anstoß 14.00 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Heute live im TV und LIVE-Stream - Dynamo Dresden gegen KFC Uerdingen: Die Übertragung der 3. Liga

Wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel von Goal.

Die 3. Liga sorgt gerade wegen der engen Tabellen-Situation für reichlich Spannung . Für alle Fans bedeutet das, dass es vor dem Bildschirm einiges zu beobachten gibt. Um wirklich alle Spiele der 3. Liga live zu sehen, benötigt Ihr ein Magenta-Sport-Abonnement . Denn nur der Pay-TV-Dienst der Telekom hat sich alle Rechte an der 3. Liga gesichert. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD besitzen Übertragungsrechte an der 3. Liga, jedoch werden hier nur einige Spiele live gezeigt. Dieses Mal geht Ihr im Free-TV jedoch leer aus .

Dynamo Dresden gegen KFC Uerdingen heute live im TV: So läuft das Spiel auf im Fernsehen

Möchtet Ihr das Spiel heute live im TV sehen, dann führt kein Weg an Magenta Sport vorbei. Hier beginnt die Übertragung bereits um 13.45 Uhr mit den Vorberichten . Begleiten werden Euch Kommentator Lenny Leonhardt und Moderator Gari Paubandt .

Vorberichte: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Kommentator: Lenny Leonhardt

Lenny Leonhardt Moderator: Gari Paubandt

Um das Spiel im TV zu sehen, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement . Dabei wird unterschieden in Telekom-Kunden und Kunden ohne Telekom-Vertrag . Mit Vertrag bekommt Ihr das erste Jahr kostenlos und anschließend für 4,83 Euro ein Jahresabo . Ohne Vertrag gibt es das Jahresabo für 9,70 Euro und das Monatsabo für 16,53 Euro .

Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen bekommt Ihr auf der Magenta-Sport-Seite .

Dynamo Dresden gegen KFC Uerdingen heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Ebenfalls mit Magenta Sport könnt Ihr den LIVE-STREAM sehen. Damit könnt Ihr das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem KFC Uerdingen auch unterwegs verfolgen.

Mit dem LIVE-STREAM seht Ihr die identischen Inhalte , wie in der TV-Übertragung. Für LIVE-STREAM und TV-Übertragung benötigt Ihr das gleiche Abonnement .

Hier geht’s direkt zum LIVE-STREAM auf der Magenta-Sport-Webseite.

Heute live im TV und LIVE-Stream - Dynamo Dresden gegen KFC Uerdingen: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr möchtet lieber nichts zahlen , um das Spiel live zu verfolgen ? Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr kein Tor und seid immer auf dem aktuellen Stand. Analysen und Statistiken bekommt Ihr auch noch geliefert.

Hier geht’s zum LIVE-TICKER von Goal zur Partie Dynamo Dresden vs. KFC Uerdingen.



Bild: imago images / Steffen Kuttner

Heute live im TV und LIVE-Stream - Dynamo Dresden gegen KFC Uerdingen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Dynamo Dresden

Broll - Mai, Hartmann, Knipping - Stark, Kade - Königsdörffer, Weihrauch, Meier - Hosiner, Daferner

Bank: Wiegers (Tor), Becker, Ehlers, Diawusie, Kulke, Stefaniak, Sohm

Der KFC Uerdingen setzt auf folgende Aufstellung

Jurjus - Fechner, Girdvainis, Kukimya, Göbel - Wagner, Gnaase - Van Ooijen, Mörschel, Pusch - Kiprit

Bank: Königshofer (Tor), Velkov, Albutat, Anapak, Feigenspan, Kinsombi, Grimaldi