Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

30. Spieltag in der 3. Liga: Dynamo Dresden empfängt Hansa Rostock. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Topspiel! Tabellenführer Dynamo Dresden trifft am 30. Spieltag der 3. Liga auf den Tabellenzweiten Hansa Rostock. Die Partie wird um 14 Uhr in Dresden angepfiffen.

Erster gegen Zweiter, Dynamo gegen Hansa. Das Aufstiegsrennen kann hier heute vorentschieden werden, denn der Sieger der Partie hat für die restlichen Spieltage alles in eigener Hand. Dynamo ist mit 58 Punkten Erster, Hansa hat nur einen Punkt Rückstand. Der Tabellendritte FC Ingolstadt müsste, Stand jetzt, in die Relegation. Der Vierte, 1860 München, hat dann schon neun Punkte Rückstand auf die ersten Drei. Wer steigt direkt auf? Wer muss in die Relegation?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (30. Spieltag)

: 3. Liga (30. Spieltag) Datum : Sonntag, 04. April 2021

: Sonntag, 04. April 2021 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort: Dresden

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Wir haben gute Nachrichten für alle Drittligafans, denn der Wettbewerb wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Pay-TV-Sender Magenta und die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD werden alle Partien der 3. Liga live zeigen. Die Sender der ARD haben allerdings nicht für alle Spiele Übertragungsrechte erhalten, insgesamt 86 Begegnungen dürfen im Free-TV gezeigt werden. Da Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock ein Sonntagsspiel ist, hält Magenta exklusive Übertragungsrechte.

Der Stoff aus dem die Träume sind 👕Im 3. Teil der Serie widmen wir uns einem farblich eher ungewöhnlichen Hingucker, mit dem die SGD in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten von 1998/99 bis 2000/01 auf fremden Plätzen unterwegs war. 👉https://t.co/GXPLWFcEZD #sgd1953 pic.twitter.com/VI57tikaHR — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) March 28, 2021

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender Magenta wird heute Nachmittag ab 13.45 Uhr auf Sendung gehen und Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock live und exklusiv über die vollen 90 Minuten übertragen. Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver der Telekom besitzen. Was genau Magenta ist und wie viel ein Abonnement kostet, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im Pay-TV: Magenta

Magenta ist der Pay-TV-Sender der Telekom, auf dem vorrangig Sport übertragen wird. Als Kunde der Telekom ist das Abonnement im ersten Jahr gratis, danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Telekom-Kunde müsst Ihr nicht auf die 3. Liga verzichten, allerdings deutlich mehr an Gebühren zahlen: Hier kostet Magenta 16,95 Euro im Monat.

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Wer gerade unterwegs ist, der kann den LIVE-STREAM von Magenta einschalten und das Spiel online verfolgen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream, der genauso viel kostet wie die Fernsehsendung. Der Stream von Magenta ist der einzig legale im Internet.

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Der TICKER von Goal ist eine kostenlose Variante, um immer auf dem neusten Stand zu bleiben. Hier bekommt Ihr es zuerst mit, falls ein Tor im Topspiel fällt. Außerdem liefert Goal Euch die Tabelle der 3. Liga und diverse, interessante Statistiken – schaut mal rein!

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Dynamo Dresden bisher 35 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hansa Rostock 16 Siege 5 14 Remis 14 65 Tore 40 9,1 Mio. Euro Marktwert 6,7 Mio. Euro Kevin Ehlers (1 Mio. Euro) wertvollster Spieler Simon Rhein (450 Tsd. Euro)

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick