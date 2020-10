Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

6. Spieltag in der 3. Liga: Dynamo Dresden empfängt den FSV Zwickau. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Derby im Sachsenland! Dynamo Dresden spielt gegen den FSV Zwickau. Die Partie wird heute um 19 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen.

Der Absteiger aus der 2. , , geht als Tabellenfünfter in das heutige Spiel. Gegner Zwickau ist aktuell Zehnter, könnte mit einem Sieg aber punktemäßig mit Dresden gleichziehen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der

Wettbewerb : 3. Liga (6. Spieltag)

: 3. Liga (6. Spieltag) Datum : Dienstag, 20. Oktober 2020

: Dienstag, 20. Oktober 2020 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt die 3. Liga?

Die 3. Liga wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD und dem Pay-TV-Sender MagentaSport live im Fernsehen übertragen. Während die ARD insgesamt nur 86 Partien im Free-TV zeigt, darf Magenta alle Spiele im Bezahlfernsehen übertragen.

Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau heute live im TV sehen: So geht's

Das Derby zwischen Dresden und Zwickau wird heute leider nicht im Free-TV laufen, MagentaSport überträgt also exklusiv. Der Sender der Telekom geht ab 18.45 Uhr auf Sendung und zeigt das Spiel über die vollen 90 Minuten.

Annet Sattler wird die Sendung moderieren, ehe sie kurz vor Spielbeginn an Kommentator Alexander Küpper abgibt. Alternativ könnt Ihr auch die Konferenz der 3. Liga schauen, unter anderem spielt noch Mannheim gegen Rostock zeitgleich. Die Konferenz wird wie gewohnt von Martin Piller und Alexander Klich kommentiert.

Um MagentaSport empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonnieren. Für Telekom-Kunden ist das Abonnement im ersten Jahr kostenlos, danach fallen Gebühren in Höhe von 4,95 Euro im Monat an. Als Nicht-Telekom-Kunde müsst Ihr etwas tiefer in die Tasche greifen: Hier kostet Magenta 16,95 Euro monatlich.

Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau: Die 3. Liga im LIVE-STREAM schauen

Magenta wird die 3. Liga heute auch im LIVE-STREAM übertragen. Das ist für die Zuschauer praktisch, die keinen Magenta-Receiver besitzen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream. Es gelten die gleichen Abo-Bedingungen wie für die Fernsehübertagung.

Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Sendung. Kleiner Tipp: Ihr könnt den Laptop mit einem HDMI-Kabel an Euren Fernseher anschließen und den Stream so über den großen Bildschirm verfolgen.

Quelle: Imago Images / osnapix

Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau im LIVE-TICKER verfolgen

Goal stellt Euch einen kostenlosen Ticker bereit, der Euch über die Ergebnisse der 3. Liga auf dem Laufenden hält. Zudem bekommt Ihr dort interessante Statistiken geliefert – schaut mal rein!

Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Dresden bisher 25 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Zwickau 20 Siege 3 2 Unentschieden 2 62 Tore 20 8,8 Mio. Euro Marktwert 4,4 Mio. Euro Kevin Ehlers (1,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Morris Schröter (275 Tsd. Euro)

Dynamo Dresden gegen FSV Zwickau: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung heute