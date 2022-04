Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Liga

Am Freitagabend (1. April 2022) ist Schalke 04 zu Gast bei Dynamo Dresden. Die Zweitligapartie wird heute um 18:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Bei den Dresdnern läuft es aktuell nicht so wirklich. Nur ein Sieg gelang in den letzten zehn Spielen, dazu gab es sechs Unentschieden und drei Niederlagen. Schalke hingegen steht nach zwei Siegen aus den letzten zwei Partien auf Tabellenplatz vier. Dynamo Dresden muss sich aktuell mit dem 14. Platz zufriedengeben. Wer im direkten Duell die Nase vorne hat, erfahren wir dann ab 18:30 Uhr.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 Wettbewerb 2. Liga Anstoß 1. April - 18:30 Uhr Spielort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Ja die gibt es, allerdings nur im Pay-TV. Verantwortlich für das Zeigen der 2. Liga ist nämlich der Pay-TV-Sender Sky. Eine Übertragung im Free-TV ist damit also leider nicht mehr gegeben.

Wie der Begriff des Pay-TV schon verrät, ist das Zusehen bei Sky nicht umsonst. Dort könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch verschiedene Inhalte des Bezahlsenders freischalten. Welche Pakete es genau gibt, was diese kosten und welches Ihr braucht um die 2. Bundesliga live zu sehen, könnt Ihr hier nachlesen.

Habt Ihr Euch dann für das richtige Paket entschieden, könnt Ihr ab 18:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 die Partie zwischen Dresden und Schalke live und in voller Länge sehen. Falls Ihr lieber die Konferenz mit den anderen stattfindenden Spielen sehen wollt, seid Ihr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 richtig aufgehoben.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Parallel zur Übertragung im TV bietet Sky natürlich auch einen LIVE-STREAM an. Dafür gibt es sogar ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, die wir Euch in den nächsten Abschnitten vorstellen.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go, und dort laufen alle Partien, die auch bei Sky zu sehen sind im STREAM. Wenn Ihr bereits ein gültiges Abo bei Sky abgeschlossen habt, dann könnt Ihr Euch einfach auf Sky Go mit euren Zugangsdaten anmelden und den LIVE-STREAM von der Partie Dresden vs. Schalke verfolgen. Mehr zu Sky Go könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit stellt das Sky-Supersport-Ticket dar. Hier zahlt Ihr 29,99 Euro und könnt dann 30 Tage lang die 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal live verfolgen. Nach dem Monat verfällt euer Zugangsrecht für die LIVE-STREAMS allerdings auch wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket holen. Außer Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo und zahlt dann aktuell nur 19,99 Euro monatlich. Hier geht es zum Sky-Supersport-Ticket.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: Das Einzelspiel mit OneFootball im STREAM sehen

Die letzte Möglichkeit ist möglich durch die Zusammenarbeit zwischen Sky und der Fußball-Plattform OneFootball. Hier könnt Ihr Spiele im sog. pay-per-view-Verfahren sehen. D.h. Ihr müsst nur einmalig 3,99 Euro bezahlen und könnt dann die vollen 90 Minuten einer von Euch ausgewählten Zweitligapartie im Sky-LIVE-STREAM sehen. Für das nächste Spiel müsstet Ihr Euch dann aber auch wieder 3,99 Euro zahlen. Wie Ihr Euch die Spiele aussuchen könnt und genauere Infos dazu gibt es hier.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Dresden - Schalke heute live: Die Opta-Fakten zum Spiel

In den 10 Pflichtspielen zwischen Dynamo Dresden und dem FC Schalke 04 (8 in der Bundesliga, je 1 im DFB-Pokal und der 2. Liga) gab es nie einen Auswärtssieg (8 Heimsiege, 2 Remis). Dresden gewann sogar alle fünf Pflichtspiele zu Hause gegen S04 – seit der Eingliederung in den DFB 1991 trat Dynamo im Profifußball gegen kein anderes Team zu Hause so oft an und feierte dabei ausschließlich Siege.

Dynamo Dresden ist als einziges Team in der laufenden Zweitliga-Rückrunde noch sieglos (6U 4N) – von den neun Teams, die zuvor seit Einführung der 3-Punkte-Regel an den ersten 10 Rückrunden-Spieltagen sieglos geblieben waren, landeten sieben auch auf einem der beiden letzten Plätze. 2019/20 rettete sich der VfL Osnabrück als 13. aber noch.

Erstmals seit der Abstiegs-Saison 2013/14 blieb Dynamo Dresden zuletzt wieder in 10 Zweitliga-Spielen in Folge sieglos (6U 4N) – damals waren es sogar 13 sieglose Spiele in Folge, Vereins-Negativrekord für die Sachsen im Unterhaus.

Nur der FC Schalke 04 und Hansa Rostock gewannen ihre letzten beiden Zweitliga-Spiele – mehr Siege in Folge gelangen Schalke in dieser Ligasaison nur im September/Oktober 2021. Damals waren es vier Siege in Folge – der vierte davon gelang beim 3-0 zu Hause gegen Dresden.

Der FC Schalke 04 schoss in dieser Zweitliga-Saison bereits 15 Tore in der Schlussviertelstunde, Ligabestwert zusammen mit dem Hamburger SV. Dynamo Dresden indes schoss nur ein einziges Tor in der Schlussviertelstunde, weniger als jedes andere Team.

Der FC Schalke 04 kam in der Zweitliga-Rückrunde auf Abschlüsse im Wert von 22.2 Expected Goals, Ligabestwert. Dynamo Dresden hingegen kam in der Rückrunde nur auf Abschlüsse im Wert von 11.2 xG, Ligatiefstwert.

Der Schalke 04 erzielte in der Zweitliga-Rückrunde bereits sieben Kopfballtore – Ligabestwert und bereits mehr als in der gesamten Hinrunde (5). Dresden indes kassierte in der Rückrunde schon sechs Gegentore per Kopf, Ligahöchstwert zusammen mit Rostock.

Dresdens Christoph Daferner schoss in dieser Zweitliga-Saison 10 seiner 12 Tore zu Hause – 10 Heimtore in einer Zweitliga-Saison sind eingestellter Vereinsrekord für einen Dresdner (wie Stefan Kutschke 2016/17 und Klemen Lavric 2004/05). Nur Karlsruhes Philipp Hofmann schoss in dieser Saison mehr Heimtore (11) als Daferner (10) – auswärts schoss kein Spieler mehr Tore als Schalkes Simon Terodde (9).

Dresdens Christoph Daferner schoss in dieser Zweitliga-Saison 46% der Tore seines Teams (12 von 26), anteiliger Ligahöchstwert. Schalkes Simon Terodde folgt mit 35% (19 von 54) auf Platz vier hinter Rostocks John Verhoek (43%) und Düsseldorfs Rouwen Hennings (36%).

Dresdens Guerino Capretti blieb als dritter Dynamo-Trainer in seinen ersten drei Spielen einer Amtszeit in der 2. Liga sieglos, zuvor war dies nur Ralf Loose 2011/12 und Olaf Janßen 2013/14 passiert. Vier sieglose Zweitliga-Spiele zum Start in eine Amtszeit erlebte noch kein Dynamo-Trainer.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke heute live im TV und STREAM: Der Vorbericht

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 kann im Aufstiegskampf wieder auf seinen Top-Vorbereiter Thomas Ouwejan setzen. Der Niederländer steht Interimstrainer Mike Büskens im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden nach muskulären Problemen wieder zur Verfügung. Der 25-Jährige, der bereits acht Treffer vorbereitet hat, fehlte in den letzten drei Spielen.

Auch Außenverteidiger Reinhold Ranftl ist nach überstandener Corona-Infektion wieder einsatzbereit. Wieder im Training sind nach Verletzungspausen auch Winter-Zugang Andreas Vindheim und Mehmet Aydin. Sie sind aber noch keine Option für das Dresden-Spiel.

Im Rennen um den direkten Wiederaufstieg verspürt Büskens keinen Druck, sondern sieht "eher eine Chance", sagte er am Donnerstag, "wir wollen uns für unseren Aufwand belohnen und bis zum Ende dabei sein." Als Tabellenvierter liegt Schalke einen Punkt hinter dem Relegationsplatz und vier Zähler hinter den direkten Aufstiegsplätzen.

Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Das ist die Aufstellung von Dresden:

Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Löwe - Will, Kade, Batista Meier - Schröter, Mörschel, Drchal

Schalke setzt auf folgende Aufstellung:

Fraisl - Lode, Thiaw, Kaminski - Ouwejan, Latza, Flick, Itakura, Drexler - Bülter, Terodde