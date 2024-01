Durchbruch in Verhandlungen! FC Bayern München steht offenbar kurz vor zweitem Transfer im Winter

Der FC Bayern München könnte schon bald seinen zweiten Winter-Transfer eintüten. Es gab einen Durchbruch in den Verhandlungen.

WAS IST PASSIERT? Laut übereinstimmender Medienberichte nimmt der Wechsel von Abwehrspieler Nordi Mukiele (PSG) zum FC Bayern Formen an. Unter anderem schreiben Bild, Sky und Fabrizio Romano, dass es einen Durchbruch in den Verhandlungen wegen eines Transfers des ehemaligen Leipzigers gegeben habe.

WAS IST DER HINTERGRUND? So soll eine mündliche Einigung zwischen den Bayern und Mukiele bestehen. Der Rechtsverteidiger habe seinen Wechselwunsch in Paris bereits hinterlegt und die PSG-Verantwortlichen hätten sich daraufhin gesprächsbereit gezeigt. Der Deal solle nun zügig über die Bühne gehen

WAS WURDE GESAGT? Bayerns Sportchef Christoph Freund wollte sich am Sonntag aber noch nicht in die Karten schauen lassen. Er sagte im Rahmen einer Medienrunde: "Wir schauen, was der Kader vielleicht noch brauchen könnte. Grundsätzlich gehe ich nicht auf Namen ein, aber grundsätzlich ist Nordi ein Spielertyp der natürlich hinten rechts spielen kann. Vom Spielertyp ist er sicher nicht uninteressant."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mukiele kennt die Bundesliga bestens, von 2018 bis 2022 lief er für RB Leipzig auf. Bei PSG steht er noch bis 2027 unter Vertrag. Nach Eric Dier wäre der Franzose der zweite Bayern-Neuzugang im Januar. Der Engländer kam von Tottenham Hotspur und soll ebenfalls die Defensive verstärken.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images