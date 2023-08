"Du wirst heute nichts tun, Puppe": Moderator spricht herablassend über Alexandra Popp

In Kolumbien hat sich ein TV-Kommentator eine Entgleisung gegenüber der deutschen Stürmerin Alexandra Popp geleistet.

WAS IST PASSIERT? Der kolumbianische TV-Kommentator Javier Fernández hat sich bei der Übertragung des WM-Spiels der deutschen Nationalelf gegen Kolumbien (1:2) beim Sender RCN gehörig im Ton vergriffen und sich herablassend gegenüber der deutschen Stürmerin Alexandra Popp geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Du wirst heute nichts tun, Puppe. Du siehst hübsch aus und so, aber es tut mir leid", kommentierte Fernández eine Szene aus der 60. Minute, als Popp eine Torchance vergeben hatte.

Recht hatte er damit schließlich nicht: Popp traf kurz vor Spielende zum 1:1 für Deutschland.

WAS IST DER HINTERGRUND? In Kolumbien wurde Fernández für seine Äußerung in den sozialen Medien scharf angegangen. Wohl auch, weil der Kommentator nicht zum ersten Mal mit Sprüchen dieser Natur auffällig geworden ist.

So sagte er bei einem Finalspiel in der kolumbianischen Frauen-Liga im Jahr 2019 nach dem Ende, dass soeben ein "Spiel für Männer" vorüber gegangen sei. Im selben Jahr sorgte auch der ehemalige kolumbianische Senator Gabriel Camargo für einen Eklat, nachdem er den Frauenfußball als "Nest für Lesben" betitelte.

