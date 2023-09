"Du bist schlecht": Lionel Messi ging angeblich auf Mitspieler los

Lionel Messi gilt als besonnener Spieler. In seiner PSG-Zeit hat sich der Argentinier im Training aber wohl einmal mächtig aufgeregt.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi soll sich in seiner Zeit bei Paris Saint-Germain mit seinem Mitspieler Vitinha im Training angelegt haben. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Équipe.

WAS WURDE GESAGT? Nach einem Tackling auf die Knöchel soll Messi in Frühjahr wütend in Richtung Vitinha geschrien haben: "Du bist nicht nur schlecht, sondern tust mir auch noch weh."

WAS IST DER HINTERGRUND? Vitinha habe die Verbalattacke des Argentiniers nicht gut verkraftet. Erst nach längerem Zuspruch von PSG-Verteidiger Danilo habe er die Sache abgehakt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vitinha war im Sommer 2022 für 41,5 Millionen Euro vom FC Porto zu Paris Saint-Germain gewechselt. In der aktuellen Saison hat er sich unter Trainer Luis Enrique zum Stammspieler entwickelt.