Zu viel Druck mit Lionel-Messi-Vergleich! Barcelona wegen Lamine Yamal wohl sauer auf Spaniens Nationaltrainer

Lamine Yamal feierte beim FC Barcelona seinen Durchbruch. Ein Vergleich zu Lionel Messi sorgt nun allerdings wohl für Ärger.

WAS IST PASSIERT? Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente ist von den Leistungen von Lamine Yamal vom FC Barcelona derart begeistert gewesen, dass er ihn nicht nur zum jüngsten Debütanten des Landes gemacht, sondern ihn in seinen Ausführungen auch in eine Reihe mit Diego Maradona und Lionel Messi gestellt hat. Das kam beim FC Barcelona wohl gar nicht gut an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut der Sport haben die Äußerungen des Nationaltrainers beim FC Barcelona für Unmut gesorgt, da man bei den Katalanen den Spieler aus dem Rampenlicht fernhalten möchte. Obwohl der Klub laut dem Bericht versteht, dass hinter den Kommentaren keine böse Absicht steckt, glaubt man bei Barçá, dass die Vergleiche einfach falsch sind.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Kürzlich hatte Barça-Coach Xavi die Vergleiche mit Messi noch heruntergespielt und betont, dass Yamal kein fertiger Spieler sei und dass die Akteure, die schnell mit dem Argentinier verglichen wurden, die Erwartungen meist nicht erfüllt hätten. Der Verein besiegelte Yamals Vertragsverlängerung erst kürzlich abseits des Blitzlichtgewitters in einer privaten Veranstaltung in der Ciudad Deportiva.