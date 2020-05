3. Liga setzt Saison am 30. Mai fort

Einige Klubs der 3. Liga sprachen sich zuletzt für einen Abbruch der Saison aus, nun soll ab dem 30. Mai allerdings wieder gespielt werden.

Die wird ihre Saison ab dem 30. Mai fortsetzen. Das teilte der DFB am Donnerstagmittag offiziell mit, das Ende der Spielzeit ist für den 4. Juli vorgesehen.

"Die spieltechnische Voraussetzung dafür hat das DFB-Präsidium mit einer aktuellen Anpassung des Rahmenterminkalenders geschaffen", heißt es in der Mitteilung des DFB. "Der Saisonfortsetzung zugrunde liegt das Hygienekonzept, das DFB und DFL gemeinsam für alle Profiwettbewerbe im deutschen Fußball erarbeitet haben und das in der sowie bereits entsprechend zur Anwendung kommt."

DFB-Boss Fritz Keller: "Hoffen, dass überall in der 3. Liga wie geplant wieder der Ball rollt"

Zuletzt hatten sich einige Klubs noch deutlich für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Insgesamt elf Spieltage stehen noch aus, für die 20 Teams wird es durchgehend Englische Wochen geben.

Terminliche Abweichungen wegen etwaiger Mannschaftsquarantänen seien dabei möglich. Zudem sollen Vereine, "an deren Standorten per Verfügungslage noch kein Profispielbetrieb erlaubt ist, [...] in aktive Klärung mit den zuständigen Behörden" treten. "Sollte einem Klub zum Zeitpunkt eines Heimspiels nicht sein gewohntes Stadion zur Verfügung stehen, müsste er gemäß Statuten in eine andere Spielstätte ausweichen."

DFB-Präsident Fritz Keller sagte zur Fortsetzung der Drittliga-Saison: “Es ist wichtig und nötig, dass nun Klarheit über den weiteren Fahrplan in der 3. Liga herrscht. Die 3. Liga ist eine bundesweite Profispielklasse, negative politische Verfügungslagen an vereinzelten Standorten dürfen hier nicht den deutschlandweit mehrheitlich möglichen Spielbetrieb komplett unterbinden. Wir hoffen sehr, dass letztlich ein einheitliches Bild herrschen wird und überall in der 3. Liga wie geplant wieder der Ball rollt."