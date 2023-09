"Drei bis vier Stunden geweint": Ancelotti scherzt über Vinicius

Vinicius Junior fehlt unter den Nominierten für die Auszeichnung The Best. Real-Trainer Carlo Ancelotii nimmt es mit Humor.

WAS IST PASSIERT? Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid hat humorvoll auf die Nichtberücksichtigung von Vinicius Junior für den FIFA-Award The Best reagiert. "Oh mein Gott, er war so traurig, er hat drei bis vier Stunden geweint und wir konnten nichts tun", sagte Ancelotti bei einer Pressekonferenz am Samstag und lachte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die FIFA nominierte für die Auszeichnung zwölf Spieler: Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Erling Haaland, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Declan Rice und Bernardo Silva. Bewertet wird der Zeitraum zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 20. August 2023, die WM in Katar soll explizit keine Rolle spielen. The Best ist eine Konkurrenz-Auszeichnung zum prestigeträchtigen Ballon d'Or der französischen Zeitung France Football.

Vinicius sammelte in der vergangenen Saison in 55 Pflichtspielen für Real Madrid 44 Scorerpunkte. Den spanischen Meistertitel und die Champions League verpasste der 23-jährige Stürmer aus Brasilien mit seiner Mannschaft aber, es blieben nur die Klub-WM und der Pokal.

Aktuell muss Vinicius wegen einer Verletzung des Beinbeugermuskels pausieren. "Er erholt sich gut. Ich weiß aber noch nicht den exakten Zeitpunkt seiner Rückkehr, wir wollen ihn nicht stressen. Er wird aber in weniger als sechs Wochen zurück sein", sagte Ancelotti. Real trifft am Sonntag auf Real Sociedad San Sebastian.

