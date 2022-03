DR Kongo vs. Marokko heute live: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der WM-Qualifikation

In Afrika stehen die Play-offs für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar an. DR Kongo und Marokko spielen in Hin- und Rückspiel eines von fünf verbleibenden WM-Tickets aus. Das Hinspiel findet am Freitag, den 25. März, um 16 Uhr statt.

DR Kongo vs. Marokko via Sportdigital Fußball live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden

Beim Afrika-Cup Anfang des Jahres scheiterten die Marokkaner um PSG-Star Achraf Hakimi im Viertelfinale am späteren Finalisten Ägypten.

Gegen die Demokratische Republik Kongo geht Marokko als Favorit in das Duell. Das Rückspiel findet am 29. März statt.

Kann man DR Kongo gegen Marokko in Deutschland live verfolgen? GOAL klärt auf.

DR Kongo vs. Marokko: Die WM-Play-offs im Überblick

Partie DR Kongo - Marokko Wettbewerb WM-Play-offs, Hinspiel Datum 25. März 2022 Anpfiff 16 Uhr Ort Pentecost Martyrs Stadium

DR Kongo vs. Marokko: Die WM-Play-offs live im TV sehen

Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für alle Fans des afrikanischen Fußballs: Die gute Nachricht ist, dass die Play-off-Begegnung zwischen DR Kongo und Marokko live im TV übertragen wird. Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass dies nur im Pay-TV der Fall ist.

Sportdigital Fußball hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert und geht am Freitag ab 15:45 Uhr live auf Sendung. Der lineare Sender ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Pay-TV-Paketen über die Kabel- und IPTV-Anbieter sowie über Satellit empfangbar.

WM-Play-offs in Afrika: DR Kongo vs. Marokko im LIVE-STREAM verfolgen

Sportdigital Fußball ist auch Euer erster Ansprechpartner, was die Übertragung von DR Kongo gegen Marokko im Internet angeht. Dort gleicht der LIVE-STREAM der Übertragung im TV.

Alle Informationen darüber, wie Ihr euch anmelden könnt und was für eine Übertragung nötig ist, erfahrt Ihr auf der Homepage.

Sportdigital Fußball ist allerdings eine Kooperation mit dem großen Streamingdienst DAZN eingegangen. Somit ergibt sich für Fans eine weitere Möglichkeit, die afrikanischen Play-offs im Livestream zu verfolgen.

Diese Kooperation ermöglicht es DAZN, den 24/7-LIVE-STREAM von Sportdigital Fußball auf seiner Plattform zu zeigen. Wer also bereits ein DAZN-Abonnement besitzt, kann am Freitag dort ganz entspannt DR Kongo gegen Marokko verfolgen.

Backpagepix.

DAZN zeigt regelmäßig Spitzenfußball. Dort gibt es alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die meisten Spiele aus der Champions League und weitere europäische Topligen wie LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Außerdem ist dort außerdem die NBA, NFL, Darts und Tennis zuhause. DAZN kostet für Neukunden eines Jahresabonnements 24,99 Euro im Monat. Wer das Jahresabo vorab bezahlt, für den werden einmalig 274,99 Euro fällig - man spart dabei also rund 25 Euro. Wer lediglich ein Monatsabo buchen will, zahlt dafür 29,99 Euro. Hier geht's zur Anmeldung!

DR Kongo vs. Marokko: Die Aufstellungen in der WM-Qualifikation

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

WM-Play-offs in Afrika: Alle Duelle im Überblick

Zehn afrikanische Mannschaften kämpfen noch um eine Teilnahme an der WM 2022. In fünf direkten Duellen werden die letzten fünf Tickets vergeben. So sehen die Begegnungen aus: