Medien: PSG ist scharf auf Douglas Costa von Juventus Turin

Bekommt Thomas Tuchel einen neuen Flügelflitzer? Offenbar führte PSG erste Gespräche mit Juve-Star Douglas Costa.

Frankreichs Meister möchte offenbar den ehemaligen Bundesligaprofi Douglas Costa verpflichten. Medien aus und berichten übereinstimmend, zwischen dem Angreifer von und PSG gebe es bereits Kontakt wegen eines Transfers in diesem Sommer.

Erlebe die Champions League auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Allerdings seien die Gespräche zwischen Costas Beratern und den PSG-Verantwortlichen noch in einem ganz frühen Stadium. France Football bestätigte einen entsprechenden Bericht der Turiner Tuttosport . Zudem müssten die Franzosen zunächst Transfereinnahmen generieren, um eine Verpflichtung in der Größenordnung Costas mit Blick auf das Financial Fairplay stemmen zu dürfen.

PSG: Douglas Costa steht bei PSG bis 2022 unter Vertrag

Costa steht bei Juventus noch bis 2022 unter Vertrag. Er wechselte 2017 zunächst auf Leihbasis von Bayern München zu den Bianconeri, ein Jahr später zogen diese ihre Kaufoption und banden den brasilianischen Nationalspieler (31 Einsätze, drei Tore für die Selecao) für 40 Millionen Euro Ablöse fest.

In der abgelaufenen Saison verpasste er wegen Verletzungen an Wade, Knöchel und Oberschenkel zahlreiche Partien und absolvierte nur 25 Pflichtspiele. Dabei lieferte er einen Treffer und zwei Assists.