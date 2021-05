AC Milan: Juventus, PSG und Barcelona buhlen wohl um Torhüter Gianluigi Donnarumma

Nach dem bevorstehenden Abschied von Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma sollen nun drei Top-Klubs ins Rennen um den 22-Jährigen eingestiegen sein. Laut Sky-Transferexperte Fabrizio Romano haben Juventus, PSG und der FC Barcelona ihre Fühler nach Donnarumma ausgestreckt.

Der Schlussmann wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern und ist somit ablösefrei. Mit Maik Maignan (OSC Lille) hatten die Rossoneri bereits einen Ersatz verpflichtet.

Barcelona will decide in the next days about Gigio Donnarumma deal as ‘free agent opportunity’, whether signing him or not - ter Stegen is untouchable. 🔴🔵 #FCB



More: Raiola is now in direct contact with Barça board... but also with Paris Saint-Germain and Juventus. Open race. https://t.co/BjhTjO6Jkq