Donis Avdijaj offenbar vor Wechsel zu Trabzonspor

Donis Avdijaj wechselt wohl in die Türkei zu Trabzonspor, es seien nur noch letzte Details zu klären. Der Ex-Schalker war zuletzt vereinslos gewesen.

Der seit März vereinslose Ex-Schalker Donis Avdijaj hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Wie die türkische Zeitung Sabah berichtet, wird der 22-Jährige bei anheuern und einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Demnach sei Avdijaj in der Nacht von Sonntag auf Montag in der eingetroffen, um letzte Details des Transfers zu klären. In Trabzon soll der Offensivspieler 250.000 Euro pro Saison verdienen.

beendete die Zusammenarbeit mit Avdijaj vorzeitig

Avdijaj war im letzten Sommer ablösefrei von Schalke in die zu Willem II Tilburg gewechselt, hatte nach Berichten über Disziplinlosigkeiten abseits des Platzes aber nicht mehr im Kader gestanden. Mitte März wurde sein Vertrag schließlich aufgelöst.

Trabzonspor ist bereits die fünfte Station in Avdijajs Karriere, der neben Schalke und Willem II für und Roda JC Kerkrade aufgelaufen war.