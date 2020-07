Russland: Hat Spartak-Trainer Domenico Tedesco einen Schiedsrichter geschlagen?

Domenico Tedesco, Trainer von , hat anscheinend einem Vierten Offiziellen mehrfach ins Gesicht gefasst. Das erklärte der Chef des Disziplinarkomitees des russischen Verbandes, Arhur Grigoryants.

Beim Moskauer Derby zwischen Spartak und Lokomotive am Donnerstag wurde Tedesco nach 42 Minuten auf die Tribüne verwiesen. Nach einem Elfmeterpfiff echauffierte sich der Ex-Schalke-Coach dermaßen, dass er von Schiedsrichter Sergei Lapochkin zunächst verwarnt und dann mit Gelb-Rot bestraft wurde.

Tedesco today was given a three-game touchline ban. Originally many journalists thought this was for receiving two yellows in one game - but in fact, he was banned because he slapped the fourth official twice in the face during the game. https://t.co/OPYV4MmyG2