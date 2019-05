Transfergerücht: Olympique Lyon buhlt um Düsseldorf-Stürmer Dodi Lukebakio

Lukebakio ist einer der Gründe, weshalb die Fortuna schon den Klassenerhalt sichern konnte. Für seine Zukunft hat er nun unterschiedliche Optionen.

ist offenbar an Dodi Lukebakio von interessiert. Der Stürmer, der noch bis Ende Juni vom an den Rhein ausgeliehen ist, könnte nach seiner Leihe gar nicht erst auf die Insel zurückkehren, berichtet France Football.

25 Millionen Euro will der FC Watford mit Lukebakio verdienen. Der 21-Jährige könnte bei Lyon Nachfolger von prominenten Spielern werden: Mehrere Angreifer dürften OL im Zuge eines Umbruchs verlassen, auch Memphis Depay und Nabil Fekir werden mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Dodi Lukebakio: Auch FC Schalke und im Gespräch

Falls Lyon es nicht gelingt, Lukebakio zu verpflichten, könnten sich die Franzosen mit einem Stürmer aus der türkischen Süper Lig verstärken: Trezeguet von Kasimpasa steht angeblich ebenfalls auf dem Zettel des Tabellendritten der . Der Marktwert des 24-jährigen Ägypters liegt bei ungefähr sieben Millionen Euro.

"Wir würden ihn gerne halten, aber die Chance ist sehr klein", hatte Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel über Lukebakio vor zwei Monaten im Sport-1-Doppelpass gesagt. Die einjährige Leihe endet diesen Sommer, ein fester Transfer würde für die Fortuna wohl zu teuer ausfallen. Der SportBild zufolge sind mit dem und RB Leipzig auch zwei Bundesligavereine interessiert.

Lukebakio ist in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil der Düsseldorfer Mannschaft, die überraschend sechs Spieltage vor Saisonschluss schon den Klassenerhalt sichern konnte. Der Torjäger kommt in dieser Saison bereits auf zehn Tore und drei Vorlagen in 28 Spielen, damit ist er zusammen mit Benito Raman Topscorer der Fortuna.