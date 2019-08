Dodi Lukebakio stellt gegen Bayern München Bestmarke von Cristiano Ronaldo ein

Durch seinen Treffer in München zog Dodi Lukebakio von Hertha BSC mit Cristiano Ronaldo gleich - keiner traf in der Allianz Arena häufiger.

Dodi Lukebakio von hat im Auftaktspiel der neuen Bundesligasaison gegen den eine Bestmarke von Cristiano Ronaldo und Markus Rosenberg eingestellt. Sein Tor in der Allianz Arena war bereits sein viertes in der Heimstätte des Rekordmeisters - nur CR7 und der ehemalige Bremer erzielten dort genau so viele.

Der Belgier traf in der ersten Halbzeit etwas glücklich zum 1:1-Ausgleich für die Gäste aus Berlin. In der vergangenen Saison hatte er beim 3:3 von in München alle drei Tore erzielt.

Lukebakio wechselte im Sommer für 20 Millionen Euro vom in die deutsche Hauptstadt. In der vergangenen Saison erzielte er für die Fortuna zehn Tore in der höchsten deutschen Spielklasse.