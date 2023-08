Eintracht Frankfurt: Djibril Sow wechselt zum FC Sevilla

Nach vier Jahren in Frankfurt sucht Djibril Sow eine neue Herausforderung. Der Schweizer spielt künftig in Spanien.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Djibril Sow verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach vier Jahren und wechselt zum spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla. Bei den Andalusiern erhält der Schweizer Nationalspieler einen Vertrag bis 2028, die Ablöse soll zwischen 13 und 14 Millionen Euro betragen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sow war 2019 als Schweizer Meister von den Young Boys Bern nach Frankfurt gekommen, in 160 Pflichtspielen für die Hessen erzielte er acht Tore. Der Vertrag des 26-Jährigen lief noch ein Jahr.

DAS BILD ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? "In den vergangenen Jahren war Djibril Sow ein wichtiger Spieler für Eintracht Frankfurt. Er hatte einen großen Anteil am Erfolg und hat sich jederzeit einwandfrei in den Dienst des Klubs gestellt. Seinem Wechselwunsch nach vier Jahren bei der Eintracht haben wir daher ein Jahr vor dem Ende seiner Vertragslaufzeit entsprochen", sagte Sportvorstand Markus Krösche.