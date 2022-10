Portugal: Liverpool-Star Diogo Jota droht offenbar WM-Aus

Das wäre ganz bitter! Diogo Jota hat sich im Topspiel gegen Manchester City verletzt und könnte die WM in Katar verpassen.

Offensivspieler Diogo Jota vom FC Liverpool droht die Teilnahme an der WM 2022 in Katar mit Portugal zu verpassen.

Der 25-Jährige musste beim 1:0-Sieg im Topspiel gegen Manchester City am Sonntag kurz vor Schluss ausgewechselt werden. Einem Bericht von The Athletic zufolge hat sich Jota eine möglicherweise ernsthafte Wadenverletzung zugezogen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sagte nach dem Spiel: "Wenn Diogo liegenbleibt, ist das nicht gut."

Wird Jota bis zur WM wieder fit?

Weitere Untersuchungen am Montag sollen nun Aufschluss darüber geben, wie lange der Portugiese aufgrund der Blessur pausieren muss. Da die WM bereits am 20. November und damit in knapp fünf Wochen beginnt, könnte Jota für das Turnier ausfallen.

Der Liverpool-Star stand zuletzt meist in Portugals Startelf und ist gemeinsam mit Cristiano Ronaldo und Rafael Leao einer der großen Hoffnungsträger für die Weltmeisterschaft. In bisher 28 Länderspielen gelangen Jota zehn Tore.