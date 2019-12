Dimitar Berbatov rät Gareth Bale zu Tottenham-Rückkehr: "Wäre der ideale Klub für ihn"

Für den Fall, dass Gareth Bale Real Madrid im Winter verlassen sollte, legt Dimitar Berbatov dem Waliser eine Rückkehr zu den Spurs ans Herz.

Der ehemalige bulgarische Nationalspieler Dimitar Berbatov hat Real Madrids Angreifer Gareth Bale zu einer Rückkehr zu geraten.

"Ich bin ein großer Anhänger von Bale", schrieb Berbatov auf Betfair und ergänzte: "Bei funktioniert er nicht so richtig. Sollte er nach zurückkommen, wären die Spurs der ideale Klub für ihn."

Gareth Bale spielte fünf Jahre bei Tottenham

"Bale hat kürzlich gesagt, dass Jose Mourinho gut zu Tottenham passt. Es scheint also nicht unwahrscheinlich, dass der Portugiese den Waliser im Januar verpflichten will. Das wäre ein großartiger Deal für beide Parteien", so Berbatov weiter.

Bale spielte zwischen 2007 und 2013 für die Spurs, ehe er nach Madrid wechselte. In jüngster Vergangenheit war der 30-Jährige vermehrt mit einer Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte in Verbindung gebracht worden.