Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht drei Trainer vor Pep Guardiola

Für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist Manchester Citys Pep Guardiola nicht der beste Trainer der Welt, seine Wahl fiele stattdessen auf Jürgen Klopp vom FC Liverpool.

"Wenn man sich alle Mannschaften in Europa anschaut, dann ist Liverpool meiner Meinung nach die Nummer eins unter ihnen", so Hamann bei der Daily Mail. "Ich würde diesen Trainer mit keinem anderen tauschen wollen. Auch nicht mit Guardiola."

Hamann weiter: "So wie die Liverpooler Spieler über ihren Trainer sprechen, würden sie für ihn durch Wände rennen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Spieler von City das auch tun würden."

(C)Getty Images

Klopps Umgang mit Winter-Neuzugang Luis Diaz unterstreiche seine These, so Hamann weiter. "Vergleicht man den Fall Diaz mit dem von Jack Grealish, so wird der Unterschied zwischen den beiden Managern deutlich. Normalerweise brauchen Spieler, die in die Premier League wechseln, sechs bis acht Wochen, um sich einzugewöhnen. Diaz kam und war sofort Feuer und Flamme, weil der Stil zu ihm passt."

Hamann sieht auch Ancelotti und Mourinho vor Guardiola

Hamann, der nach sieben Jahren in Liverpool von 2006 bis 2009 bei ManCity gespielt hatte, ging sogar noch weiter und sagte, er "verstehe den Hype um Guardiola immer noch nicht so recht". Neben Klopp sieht er deshalb auch Carlo Ancelotti (derzeit bei Real Madrid) und Jose Mourinho (derzeit bei AS Rom) vor dem City-Coach.

"Ich halte Mourinho und Ancelotti für erfolgreicher als Guardiola. Mourinho hat in vier verschiedenen Ländern die Meisterschaft und mit zwei Vereinen die Champions League gewonnen, während Ancelottis Erfolgsbilanz unübertroffen ist und noch besser wird, wenn Real Madrid LaLiga gewinnt", schloss der ehemalige Liverpool-Profi ab.