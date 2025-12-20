Diesmal trifft Woltemade ins richtige Tor, und doch ist bei Newcastle United weiter der Wurm drin

Sechs Tage nach seinem spielentscheidenden Eigentor im Derby beim AFC Sunderland (0:1) brachte Woltemade sein Team mit seinen Toren Nummer sechs und sieben in der Premier League in Führung (4./20.). Das 2:0 reichte dem Champions-League-Teilnehmer aber nicht, weil Chelsea durch die Treffer von Kapitän Reece James (48.) und Joao Pedro (66.) zurückschlug. Bei Newcastle ist weiter der Wurm drin, der Klub hat nur eines der jüngsten vier Ligaspiele gewonnen und ist Tabellenelfter, Chelsea bleibt Vierter.

Woltemades erstes Tor war ein klassischer Abstauber, danach klopfte er sich mit der Hand auf das Wappen auf seiner Brust. Bei seinem zweiten Treffer hielt er nach einer Flanke seines Sturmkollegen Anthony Gordon die Fußspitze hin, beim Torjubel warf er Kusshände ins Publikum. Kurz vor der Pause verpasste er seinen dritten Treffer (44.).

Newcastle United in der Premier League: Malik Thiaw rutscht im Zweikampf fatal aus

Das rächte sich, als James per Freistoß und schließlich auch Pedro trafen. Letzterer profitierte nach einem langen Abschlag im Zweikampf mit Thiaw davon, dass der DFB-Verteidiger unglücklich ausrutschte und bei Newcastle die Absicherung fehlte.

Bitter für die Hausherren: In der 54. Minute wurde ihnen ein möglicher Elfmeter verweigert, als Trevoh Chalobah Angreifer Gordon umrempelte. Woltemade wurde in der 73. Minute ausgewechselt.