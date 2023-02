Nach Liverpool-Gala: Real Madrid nur 1:1 im Derbi madrileno gegen Atlético - Diego Simeone außer sich

Atlético-Coach Diego Simeone war nach dem Derby gegen Real Madrid außer sich und erhob schwere Anschuldigungen.

WAS IST PASSIERT? Vier Tage nach der 5:2-Gala in der Champions League beim FC Liverpool hat sich Spaniens Rekordmeister Real Madrid mit einem 1:1 (0:0) im Derbi madrileno gegen Atlético zufriedengeben müssen. Atléti-Trainer Diego Simeone sah sein Team anschließend benachteiligt.

WAS WURDE GESAGT? "Ein Kontakt ist kein Schlag", sagte Simeone nach dem Spiel bei DAZN. "Wenn ich mich nicht irre, ist Rüdiger 1,94 Meter groß. Wenn das offenbar so ein brutaler Stoß war, wäre er länger am Boden geblieben. Aber er stand direkt wieder auf." Sein Fazit: "Vielleicht Gelb, aber wenn man dafür vom Platz gestellt wird, bleiben keine Spieler mehr übrig."

Was den VAR angeht, erklärte er: "Manchmal entscheidet er für dich, manchmal gegen dich. Aber jedes Mal, wenn wir ins Bernabeu kommen, wird gegen uns entschieden." Zudem sei es "normal", dass die Referees für Real entscheiden: "Das ist nicht richtig. Es wäre schön, wenn wir alle die gleichen Chancen hätten."

Präsident Miguel Ángel Gil Marín ergänzte in einem offiziellen Statement: "Das ist bedauerlich! Wir leiden immer unter dieser Art von Aktionen gegen diese Mannschaft wegen des Drucks, der ständig auf das Schiedsrichterpersonal ausgeübt wird. Es ist unzumutbar, dass es für einen Schiedsrichter so schwierig ist, einen ihrer Spieler des Feldes zu verweisen, selbst wenn das Spiel klar ist und es keinen Interpretationsspielraum gibt, wie es bei unserem letzten Spiel auf demselben Platz der Fall war, und dass es gestern so einfach war, Ángel Correa zu Unrecht des Feldes zu verweisen."

WAS IST DER HINTERGRUND? José María Giménez (78.) erzielte das Führungstor für die Gäste, dem erst 18 Jahre alten Álvaro Rodriguez (85.) gelang noch der Ausgleich. Ab der 64. musste Atlético nach der Roten Karte für Ángel Correa wegen einer Tätlichkeit gegen Nationalspieler Antonio Rüdiger in Unterzahl spielen.

Es war bereits das dritte Duell der beiden Madrid-Erzrivalen in dieser Saison. Das Hinspiel hatte Real mit 2:1 gewonnen, auch im Pokal-Viertelfinale (3:1 n.V.) hatten die Königlichen das bessere Ende für sich behalten. Simeone sah sein Team in allen drei Spielen benachteiligt: "Ihr habt es alle gesehen, die Dinge liegen auf der Hand."

Mit 52 Punkte verkürzten die Königlichen zwar den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona zumindest für einen Tag auf sieben Zähler, doch am Sonntag kann Barca bei UD Almeria (18.30 Uhr/DAZN) den Vorsprung noch ausbauen. Atlético belegt mit 42 Zählern den vierten Tabellenplatz in La Liga.

In der Anfangsformation von Real stand neben Rüdiger auch Rio-Weltmeister Toni Kroos, der in der 63. Minute ausgewechselt wurde. Der Ex-Münchner David Alaba fehlte aufgrund einer Muskelverletzung.