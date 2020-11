"Ruhe in Frieden, Legende": Die Reaktionen zum Tod von Diego Maradona

Diego Maradona zählte zu den besten Spielern aller Zeiten. Sein Tod am Mittwoch schockte die Fußball-Welt. Die Reaktionen.

Die Fußball-Welt weint um Diego Maradona. Frühere Vereine und Weggefährten reagierten am Mittwoch mit Bestürzung und tiefer Trauer auf die erschütternde Nachricht vom Tod des argentinischen Idols und Nationalhelden. "Für immer in unseren Herzen. Ciao Diego", twitterte der , der dank Maradona Weltruhm erlangt und 1986/87 seine erste Meisterschaft gewonnen hatte.

"Ewige Dankbarkeit. Ewiger Diego!", schrieben die Boca Juniors aus Buenos Aires, für die Maradona 1981/82 und zum Ende seiner Karriere 1995-97 gespielt hatte. Der , Maradonas Klub von 1982-84, dankte dem einst weltbesten Spieler: "Barca drückt seine tiefe Trauer über den Tod einer Ikone des Weltfußballs aus."

Auch der große Rivale kondolierte: "Real spricht der Familie, den Freunden, seinen Vereinen und allen Fußball-Fans sein Mitgefühl aus, besonders den Argentiniern." Die Argentinos Juniors, bei denen Maradonas große Karriere begonnen hatte, twitterten: "Diego bis in alle Ewigkeit."

Mehr Teams

Der Weltmeister von 1986 war am Mittwoch in Buenos Aires nach einem Herzinfarkt gestorben, keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag. Die englische Fußball-Ikone Gary Lineker, Gegner in Maradonas wohl größtem Spiel im Viertelfinale der WM 1986, schrieb: "Mit einigem Abstand der beste Spieler meiner Generation. Nach einem segensreichen, aber auch schwierigen Leben ruht er hoffentlich sanft in Gottes Händen."

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Reaktionen zum Tod Diego Maradonas:

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diego Armando Maradona#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2020

Einer der größten Fußballer aller Zeiten ist nicht mehr unter uns.



Ruhe in Frieden, Diego #Maradona 🙏 pic.twitter.com/vYvpVP8rcd — SV (@werderbremen) November 25, 2020

Ruhe in Frieden, Diego #Maradona. 🙏



💬 Rudi #Völler: „Diego Maradonas Tod trifft mich sehr. Er war mein Jahrgang, wir waren bei Weltmeisterschaften und in oft Gegner. Ein wunderbarer Spieler. Sein früher Tod ist ein herber Schlag für den Fußball und für Diegos Familie.“ pic.twitter.com/5tl0HgFGoR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 25, 2020

Rest In Peace, Diego Armando Maradona 🙏 pic.twitter.com/JB0DiVEwxH — (@BlackYellow) November 25, 2020

Football has lost one of its greatest icons.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf — (@ManUtd) November 25, 2020

A true great of the game.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/jImGjnjhUl — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2020

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

My friend 😔 RIP🌹

.

(Source: picture alliance / dpa) pic.twitter.com/6zoKN3unlj — Lothar Matthäus (@LMatthaeus10) November 25, 2020

Per sempre nella storia del calcio.

Riposa in pace, Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/xEtNVhLBe9 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 25, 2020

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

A sad day for the football world. One of the main faces in the history of the game. We will all miss you. 🙏🏽😢 Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/yDgU9cIsVw — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) November 25, 2020