Diego Maradona stand einst kurz vor Wechsel zu Bayern München

Diego Maradona als Spieler des FC Bayern München. Was nur in einem Freundschaftsspiel passierte, hätte auch ganz anders ausgehen können.

Der am Mittwoch nach einem Herzstillstand verstorbene Diego Maradona wäre einst beinahe beim gelandet. Uli Hoeneß wollte das argentinische Fußball-Idol in den 1980er-Jahren unbedingt verpflichten.

"Maradona in München - das war mein Traum. Es war möglich. Wir hatten sogar mit Maradonas damaligem Berater Branchini verhandelt", hatte Hoeneß einst in der Bild verraten. "Wir waren schon ziemlich weit und wären finanziell fast an verrückte Dinge rangegangen."

Maradona wird zur Legende bei Napoli

Ein Transfer kam allerdings nicht zustande und Maradona reifte nach zwei Jahren vom bei der zwischen 1984 und 1991 zur absoluten Legende.

Das Trikot des deutschen Rekordmeisters trug er dennoch einmal, sogar als Kapitän: beim Abschiedsspiel von Lothar Matthäus im Jahr 2000 beim 1:1 gegen die deutsche Nationalmannschaft im Münchener Olympiastadion.