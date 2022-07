Diego Maradona und Sheffield United? Fast wäre es wahr geworden! Die Legende stand im Jahr 1978 vor einem Wechsel nach England.

Diego Maradona gilt in der Fußball-Welt als absolute Legende. Wer sich die Karriereschritte des Argentiniers anschaut, wird aber bemerken: Nach England hat es ihn nie gezogen.

Tatsächlich wäre er aber im Jahr 1978 fast zu Sheffield United gewechselt, die Bestechung der argentinischen Militär-Regierung sorgte laut Uniteds Historiker John Garrett damals jedoch dafür, dass ein Deal auf den letzten Metern platzte.

Maradona und Sheffield: Einigung über 150.000-Pfund-Deal

Damals sah der Manager von Sheffield United, Harry Haslam, in den Außenbezirken von Buenos Aires den 17-jährigen Maradona auf einer Scouting-Reise auf dem Platz und war so beeindruckt, dass er sofort einen 150.000-Pfund-Deal ins Gespräch, enthüllt Garret im Gespräch mit The Athletic.

Maradona schaffte es zu der Zeit nicht in den WM-Kader Argentiniens, galt aber bereits als Ausnahmetalent. Nach dem Angebot der Engländer schien der 17-Jährige bereits auf dem Weg in Richtung Sheffield. Der Grund, weshalb der Transfer nicht vollendet wurde, ist aber ein kurioser.

Bestechung verhinderte offenbar den Maradona-Transfer

Plötzlich klopfte nämlich das Militär an Haslams Hoteltür und verlangte noch einmal die gleiche Summe, um Maradona aus dem Land zu lassen. Argentinien wurde damals nach einem Putsch von einer Militärdiktatur regiert. "Die Summe war nicht das Problem", unterstreicht United-Historiker Garrett und erläutert: "Dem Vorstand machte eher die politische Komponente Kopfschmerzen. Sie wollten nicht in eine Bestechung verwickelt werden."

Im Nachhinein machten dann Erzählungen die Runde, nach denen die finanziellen Möglichkeiten des Klubs der Grund für den gescheiterten Wechsel war. Dem Historiker zufolge entsprechen diese Geschichten jedoch nicht der Wahrheit.

Letzten Endes verpflichtete Haslam stattdessen einen anderen Argentinier, River Plate-Mittelfeldspieler Alex Sabella, für einen Rekordtransfer von 160.000 Pfund.

Obwohl Sabella die Zuschauer in der Bramall Lane begeisterte, konnte er nicht verhindern, dass United 1978/79 in die Third Division abstieg. 1980 wurde Sabella für 400.000 Pfund nach Leeds verkauft, und die Talfahrt der Blades ging in der folgenden Saison weiter in die Fourth Division. Und Maradona sollte nie für einen englischen Verein auflaufen.