Offiziell: Diego Godin wechselt von Inter Mailand zu Cagliari Calcio

Der uruguayische Rekordnationalspieler Diego Godin verlässt und wechselt zum Ligakonkurrenten Calcio. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstag.

Der 34-Jährige erhält bei Cagliari einen Dreijahresvertrag. Italienischen Medienberichten zufolge ging der Transfer ablösefrei über die Bühne.

Godin liebäugelte auch mit einem Wechsel ins Ausland. Letztlich entschied er sich jedoch vor allem aus familiären Gründen für einen Wechsel nach Cagliari, dem Geburtstort seiner Frau, dessen Vater Jose Herrera einst zwischen 1990 und 1995 für den Klub spielte.

Diego #Godín è rossoblù



Benvenuto in famiglia

Bienvenido en familia

Welcome in the family



