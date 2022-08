Diego Costa wechselt wohl zu Rayo Vallecano

Diego Costa setzt seine Karriere in Europa fort und trifft bei Ex-Klub Rayo Vallecano auf einen alten Bekannten.

Die Rückkehr von Starstürmer Diego Costa nach Europa ist offenbar perfekt. Laut der Marca wechselt der Stürmer zum LaLiga-Klub Rayo Vallecano. Der ehemalige spanische Nationalspieler soll einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit erhalten. Costas Jahresgehalt beträgt laut des Berichts 1,5 Millionen Euro.

Der 33-Jährige stand zuletzt in Brasilien bei Atletico Mineiro unter Vertrag. Seit Januar dieses Jahres ist er vereinslos.

Diego Costa stürmt wieder mit Radamel Falcao

Der ablösefreie Wechsel zu Rayo ist für ihn auch die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte: In der Rückserie der Saison 2011/12 stürmte Costa auf Leihbasis für Vallecano und bewahrte den Verein mit zehn Toren und vier Assists in 16 Spielen vor dem Abstieg in die 2. Liga.

Künftig wird Costa mit Radamel Falcao ein namhaftes Sturmduo bilden. Die beiden Routiniers kennen sich bestens, sie standen einst auch gemeinsam beim FC Chelsea unter Vertrag.