Diego Costa nennt Grund für Wechsel von Antoine Griezmann von Atletico Madrid zum FC Barcelona

Nach fünf Jahren bei Atletico Madrid wechselte Antoine Griezmann im Sommer zum FC Barcelona. Ex-Kollege Diego Costa hat den Wechsel nun erklärt.

Angreifer Diego Costa von hat über die Gründe des Wechsels von Ex-Sturmpartner Antoine Griezmann zum gesprochen und Verständnis für dessen Entscheidung gezeigt.

"Es war sein Traum, mit Lionel Messi und Luis Suarez zusammenzuspielen", erklärte der Spanier gegenüber der Marca. "Wir wissen alle, was er für ein Fußballer ist. Als Fußballer will man immer experimentieren, deshalb ist es normal, dass er dort spielen wollte und nun versucht, dort ein so wichtiger Spieler zu werden, wie er es bei Atleti war."

Barca überwies 120 Millionen Euro an Atletico für Griezmann

Aus Costas Sicht könne man nichts Negatives darüber sagen, dass der Franzose nach fünf Jahren in der spanischen Hauptstadt eine neue Herausforderung gesucht hat.

Für Weltmeister Griezmann legten die Katalanen in der vergangenen Transferperiode 120 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Bei Barca unterzeichnete er einen Vertrag bis 2024.