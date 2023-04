"Die Pfeifen von heute": Bayern-Fans attackieren Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn vor dem Spiel gegen Manchester City

Einige Anhänger des FCB haben ihrem Ärger über die Klubführung mit einem Banner Luft gemacht.

WAS IST PASSIERT? Vereinzelte Fans des FC Bayern München haben wenige Minuten vor dem Anpfiff des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Manchester City die FCB-Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn mit einem Banner beleidigt.

WAS WURDE GESAGT? "Brazzo + Kahn: Helden von einst, Pfeifen von heute", war auf dem Plakat am Rande der Südkurve zu lesen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters, die einst beide als Spieler für den FCB spielten, waren nach den schlechten Ergebnissen in den vergangenen Wochen zuletzt stark in die Kritik geraten. Unter anderem wurde ihnen vorgeworfen, dass sie für ihre Aufgaben als Sportvorstand (Salihamidzic) respektive Vorstandschef (Kahn) nicht kompetent genug seien.

"Ich glaube, dass Oliver Kahn und auch Brazzo (Hasan Salihamidzic, Anm.d.Red.) für deren Job beim FC Bayern nicht prädestiniert genug sind. Sie haben für mich keine Ausstrahlung auf dieser Position. Sie machen zu viele Fehler", sagte beispielsweise Ex-Bayern-Spieler Mario Basler.

Außerdem werden Salihamidzic und Kahn für die Unruhe rund um den Verein verantwortlich gemacht. Als Kritikpunkte werden unter anderem der Zeitpunkt des Trainerwechsels hin zu Thomas Tuchel und die vielen Informationen (zum Beispiel die Rangelei zwischen Sadio Mané und Leroy Sané), die zu einfach an die Öffentlichkeit gelangen, aufgeführt.