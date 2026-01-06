Die Lücke: Brasilien quält das 24 Jahre lange Warten auf den nächsten WM-Titel

Weltmeisterschaften sind unvorhersehbar. Das macht sie so spannend. Wenn die WM 2026 jedoch beginnt, dürfte vorher schon viel klar sein. Für die brasilianische Nationalmannschaft wird 2026 etwa ein Wendepunkt in der Geschichte sein: Entweder holen die Männer von Trainer; Carlo Ancelotti ihren lang ersehnten sechsten Stern oder sie stellen einen Rekord für die längste Titel-Durststrecke auf, die Brasilien jemals erlebt hat.

Seit dem letzten Triumph Brasiliens im Jahr 2002 sind 24 Jahre vergangen – genau so viel Zeit lag auch zwischen dem Titelgewinn 1970, den die All-Star-Mannschaft mit Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivellino, Tostão und Co. errang, und dem Triumph 1994

Fünf Turniere in Folge, ohne dass die Seleção den Pokal holte. Brasilien hat noch nie so lange auf einen Weltmeistertitel gewartet, seit man 1950 das Turnier selbst ausrichtete und vom großen Titel zu träumen wagte.

Nur acht Jahre lagen damals zwischen der Szene, in der ein junger Pelé seinen weinenden Vater tröstete, nachdem er den "Maracanazo" - der Niederlage gegen Uruguay im entscheidenden letzten Spiel im Maracana - im Radio gehört hatte, und der Szene, in der er vor Freude weinte, umarmt von Nilton Santos, nach dem Sieg Brasiliens über Schweden im Jahr 1958.

Seit diesem ersten Titel wurde Brasilien zum Synonym für schönen Fußball, mit Pässen, Dribblings, Toren und Kunstfertigkeit. Das gelbe Trikot wurde zum vielleicht bekanntesten und verehrtesten Sportsymbol der Welt. Das "Land des Fußballs", des "Jogo Bonito". Der zweite Titel folgte schnell, 1962, und die Enttäuschung von 1966 währte nur vier Jahre, bevor die Mannschaft von 1970 – die zum ersten Mal weltweit im Fernsehen übertragen wurde – Brasiliens Platz als König des Fußballs und Pelés Platz als größter Spieler der Geschichte festigte (bis Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die GOAT-Debatte neu entfachen).

Eine andere Art der Durststrecke

Aber worin liegen die Unterschiede zwischen diesen beiden 24-jährigen Titel-Durststrecken?

Die aktuelle Durststrecke - die ja sogar größer werden könnte und mindestens weitere vier Jahre andauern könnte - ist ohne Zweifel weitaus schlimmer. Die Zeit nach dem fünften Titel hat dem Image und dem Selbstbewusstsein des brasilianischen Fußballs weitaus mehr geschadet als alles, was zuvor gekommen war.

1974 in Deutschland, als Brasilien noch dabei war, sich nach Pelés Rückzug neu zu orientieren, unterlag es der revolutionären niederländischen Mannschaft von Rinus Michels und Johan Cruyff. 1978 gewann zwar Argentinien den Titel, aber Brasilien kehrte ungeschlagen als „moralischer Sieger” nach Hause zurück, nachdem es nur aufgrund der Tordifferenz im berüchtigten Spiel zwischen Argentinien und Peru ausgeschieden war.

Die Mannschaft von 1982 eroberte einen besonderen Platz in der Geschichte. Wie die "Magischen Magyaren" Ungarns von 1954 und die Niederlande von Cruyff verzauberte sie unter der Führung von Kapitän Sócrates die Welt, obwohl sie den Titel nicht gewann. Die Niederlage gegen Frankreich im Elfmeterschießen 1986 war enttäuschend, aber keine Schande, und wer hätte Maradona in diesem Jahr schon aufhalten können? Die Niederlage gegen Argentinien im Achtelfinale in Italien 1990 hingegen war ein echter Herzschmerz, aber kurz darauf kam die Wiedergutmachung mit dem Titelgewinn 1994.

Trotz der Enttäuschungen zwischen 1974 und 1993 blieb das Selbstverständnis Brasiliens im Fußball stets ein Stolzes, aber man wurde nie arrogant. Eine Weltmeisterschaft zu gewinnen ist nie einfach, und dieser Sport bringt mehr Herzschmerz als Ruhm mit sich. Dennoch konnten sich die Fans immer im Spiegel ansehen und zudem ihre besten Spieler in der heimischen Liga spielen sehen - was sich nach dem Bosman-Urteil von 1995, das südamerikanischen Stars massenhaft den Weg für einen dauerhaften Wechsel nach Europa ebnete, drastisch zu ändern begann.

Diese Realität, dass Brasiliens Top-Talente ihre besten Jahre im Ausland verbringen, scheint heute unumkehrbar zu sein. Sie geht über den Sport selbst hinaus. Dennoch ist es ein symbolischer Schlag, der das Gewicht dieser Durststrecke noch verstärkt, auch wenn sich die Qualität des brasilianischen Fußballs in letzter Zeit trotz der Abwesenheit seiner größten Stars verbessert hat.

Das Scheitern von 2006

Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland spielten erstmals über 80 Prozent der Spieler der brasilianischen Mannschaft in Europa. Vor Beginn des Turniers interessierte das niemanden. Die Stimmung war: "Der Titel gehört uns schon" - und wer wollte da schon widersprechen?

Die Mannschaft hatte Ronaldinho, den damals besten Spieler der Welt, Ronaldo Fenomeno, den besten Spieler der vergangenen Ära, und Kaká, der bald denselben Titel für sich beanspruchen würde. Dazu kamen noch Adriano, Dida, Cafu und Roberto Carlos, es war die mit den größten Stars gespickte Seleção seit der von 1970. Das Bild dieser brasilianischen Mannschaft, die während der Nationalhymne aufgestellt war, ist seitdem zu einer Ikone geworden.

Und doch war die Realität bei der WM in Deutschland alles andere als ikonisch - nicht nur wegen der Niederlage im Viertelfinale gegen Zinedine Zidanes Frankreich, sondern auch, weil die Mannschaft ohne Freude, Kreativität oder Struktur spielte.

Die Party-Atmosphäre rund um die Mannschaft, verkörpert durch das unbeschwerte Trainingslager in Weggis in der Schweiz, wurde zum Symbol für den Zusammenbruch. Das Turnier endete damit, dass Roberto Carlos buchstäblich von seinen Socken abgelenkt war, während Thierry Henry das Tor schoss, das Brasiliens Ausscheiden besiegelte. Derselbe Carlos Alberto Parreira, der Brasilien 1994 als Trainer aus seiner Durststrecke geführt hatte, war nun der Trainer, der den Beginn einer neuen Durststrecke miterleben musste.

Kein Lächeln mehr

Die brasilianische Fußballkonföderation (CBF) reagierte auf 2006 nicht mit Selbstreflexion. Sie nutzte die öffentliche Empörung über die "Weggis-Party" und engagierte Dunga, den Kapitän von 1994, um Disziplin und Ernsthaftigkeit durchzusetzen.

Die Ergebnisse waren gemischt. Die Mannschaft gewann die Copa América und den Confederations Cup, aber es fehlte ihr an Schwung. Das Charisma verschwand, als Ronaldo aus der Nationalmannschaft zurücktrat und Ronaldinho und Adriano aufgrund ihrer nachlassenden Form und ihres Verhaltens außerhalb des Spielfelds ausgemustert wurden. Vielleicht war das der Moment, in dem Brasilien wirklich aufhörte zu lächeln.

Die Vorliebe für Körperlichkeit gegenüber Flair wurde deutlich, als Neymar und Paulo Henrique Ganso, zwei junge Stars, die bei Santos glänzten, aus dem Kader für die Weltmeisterschaft 2010 gestrichen wurden.

Entgegen allen Erwartungen spielte die Mannschaft in der ersten Hälfte des Viertelfinalspiels gegen die Niederlande fast spektakulären Fußball, doch dann kam der Zusammenbruch: Fehler von Torhüter Júlio César, die rote Karte für Felipe Melo und eine bittere 1:2-Niederlage. Der bloße Tausch von Freude gegen Disziplin hatte Brasiliens Magie nicht wiederhergestellt.

Neymar, der Ronin

Es ist verlockend, sich vorzustellen, wie weit diese Generation hätte kommen können, wenn Adriano, Kaká und Ronaldinho auf dem Höhepunkt ihrer Karriere geblieben wären. Adriano und Kaká waren 2010 beide 28 Jahre alt, Ronaldinho auch erst 30. Doch Kakás Hüftverletzungen beendeten seine Glanzzeit bereits 2009, und Adriano und Ronaldinho gaben aus unterschiedlichen Gründen ihre Profikarriere auf, gerade als Lionel Messi und Cristiano Ronaldo begannen, die Fußballwelt aus ihren Angeln zu heben.

Das Ergebnis? Kaká blieb 2010 hinter den Erwartungen zurück und schied bald aus der Nationalmannschaft aus, während Ronaldinho und Adriano zu abschreckenden Beispielen wurden. Brasiliens nächster Superstar, Neymar, musste die gesamte Last schultern, ohne Mentoren, die ihn durch diese Verantwortung begleitet hätten.

Inmitten von Trainerwechseln und Korruptionsskandalen beim brasilianischen Fußballverband CBF wurde die Nationalmannschaft zu "Neymar und 10 anderen", und von 2014 bis 2022 war das die Geschichte. Brasilien hatte immer noch Talente, aber niemand erreichte das Niveau von Neymar. Eine Nation, die auf Idolen aufgebaut war, stellte nun eine Mannschaft aus Nebendarstellern auf – talentiert, aber ohne Führungsstärke und Identität.

Das entscheidende Ereignis dieser Identitätskrise ereignete sich im eigenen Land: die 1:7-Niederlage gegen Deutschland im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2014. Es war die größte Demütigung, die eine Fußballgroßmacht jemals erlitten hat, denn ohne den verletzten Neymar wurden alle Schwächen Brasiliens brutal offenbart.

Seine Abwesenheit an diesem Abend schuf den Mythos, dass Neymar unersetzlich, ja sogar unantastbar sei. Hätte er Messi und Cristiano Ronaldo wirklich über einen langen Zeitraum als Weltbeste abgelöst, hätte diese Vorstellung vielleicht Sinn ergeben, aber Neymars Karriere verlief eher wie die von Ronaldinho: beeindruckend, aber unbeständig, oft durch Verletzungen beeinträchtigt, die ihn sowohl 2018 als auch 2022 weit von seiner Bestform entfernt hielten.

In Russland 2018 wurde Neymar zum globalen Meme für theatralische Hechtsprünge, als Tites Brasilien im Viertelfinale gegen Belgien ausschied. Vier Jahre später in Katar spielte Neymar die Mentorenrolle für Vinícius Jr. und Rodrygo und erzielte ein wunderschönes Tor gegen Kroatien, doch Brasilien kassierte in der Schlussphase den Ausgleich und verlor erneut im Viertelfinale im Elfmeterschießen.

Identitätskrise

Seit 1994 sind Ausscheidungen im Viertelfinale zur Norm geworden. Das einzige Mal, dass Brasilien darüber hinauskam, war 2014, und das endete in einer Katastrophe.

Der Weg bis 2026 war chaotisch, denn auf eine Übergangsphase unter Fernando Diniz folgte eine kurze und wenig inspirierende Amtszeit von Dorival Júnior. Etwas mehr als ein Jahr vor Beginn des Turniers kam Ancelotti als vermeintlicher Retter und als erster Ausländer, der jemals Brasilien bei einer Weltmeisterschaft trainierte, was den symbolischen Niedergang des Ansehens brasilianischer Trainer sogar in ihrem Heimatland markierte, ein Trend, der sich bereits in großem Umfang auf Vereinsebene abzeichnete.

Ancelotti bleibt nicht viel Zeit, um das Gleichgewicht zu finden. Neymar fällt seit 2023 aufgrund wiederkehrender Verletzungen aus, sodass die Führungsrolle nun Vinícius, Raphinha und Veteranen wie Casemiro zukommt. Die meisten von ihnen sind zu jung, um sich an 2002 zu erinnern, einige waren noch nicht einmal geboren. Ihre kollektive Erinnerung an eine siegreiche Nationalmannschaft existiert kaum.

Mit jeder verpassten Weltmeisterschaft vertieft sich die Identitätskrise Brasiliens und es häufen sich die Fragen: Sollte die Mannschaft Freiheit wie 2006 oder Disziplin wie 2010 anstreben? Kann Brasilien ohne Neymar gewinnen? Gibt es noch Weltklasse-Stars, die die Fackel weiter tragen können? Ist ein ausländischer Trainer der einzige Weg zurück zum Ruhm?

Jeder hat seine eigene Antwort, aber die Realität ist ein wachsendes Gefühl der Verzweiflung, eine nervöse Angst, die die Zeiten widerspiegelt, in denen wir leben.

Wenn die 24 Jahre zwischen dem dritten und vierten Titel durch den Stolz auf das geprägt waren, was der brasilianische Fußball leisten konnte, spiegelt diese 24-jährige Durststrecke das Gegenteil wider. Identitäten werden im Laufe der Zeit aufgebaut, und diese lange Durststrecke hat die Identität Brasiliens Stück für Stück ausgehöhlt.

Seit dem fünften Stern ist Brasilien, das einst für seinen Zauber und seine Eroberungen bekannt war, weder das eine noch das andere. Was definiert das Land nun? Die Seleção ist nach wie vor die erfolgreichste Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft, aber es kommt immer seltener vor, dass sie zu den echten Favoriten zählt. Das ist nicht normal.

Das Warten auf einen weiteren Titel hat Brasilien noch nie so schwer belastet. Es bleibt nur abzuwarten, welche Geschichte das Jahr 2026 schreiben wird.