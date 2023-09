"Die Geschichte des Weltfußballs verändert": Cristiano Ronaldo über Lionel Messi

Cristiano Ronaldo hat sich über die Ära geäußert, die er zusammen mit Lionel Messi geprägt hat.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat sich zur vermeintlichen Rivalität mit Lionel Messi geäußert. Dabei brachte der Portugiese zum Ausdruck, dass zwischen den beiden Ausnahmespielern ein unbestreitbarer Respekt vorhanden sei.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn man Cristiano Ronaldo liebt, muss man (Lionel) Messi nicht hassen. Wir haben beide die Geschichte des Weltfußballs verändert", sagte CR7.

Der 38-Jährige weiter: "Wir haben die Bühne 15 Jahre lang geteilt, also ist der Respekt da. Ich sage nicht, dass wir Freunde sind, ich habe nie mit ihm geplaudert, aber ich respektiere ihn."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sowohl Ronaldo als auch Messi haben dutzende Vereinstitel und individuelle Auszeichnungen gewonnen. Messi steht in seiner Karriere aktuell bei 886 Pflichtspiele, in denen ihm 721 Tore und 344 Vorlagen gelangen. Ronaldo weist folgende Bilanz auf: 721 Treffer und 230 Vorlagen in 973 Pflichtspielen.