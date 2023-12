"Die Ära Bayern München braucht endlich den Abpfiff!" Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wünscht sich Ende der Bundesliga-Dominanz des FC Bayern

Seit elf Jahren gibt es in der Bundesliga nur einen Meister: Den FC Bayern München. Minister Karl Lauterbach hofft, dass sich das bald ändert.

WAS IST PASSIERT? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußert sich selten zum Fußballgeschehen in Deutschland, nun gab der 60-Jährige zu, dass er sich ein Ende der Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga wünscht.

WAS WURDE GESAGT? "Die Ära Bayern München braucht endlich den Abpfiff", erklärte Lauterbach im Interview mit der Rheinischen Post und fügte hinzu: "Außerdem gewinne ich dann eine Wette."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach elf Meistertiteln in Folge stellt sich in dieser Saison vor allem Bayer 04 Leverkusen als großer Konkurrent des FCB dar, das Team von Trainer Xabi Alonso führt die Bundesliga mit vier Punkten Vorsprung bei einem Spiel mehr als der deutsche Rekordmeister an. Über einen mögliche Wachablösung der Leverkusener würde sich Lauterbach "für dieses junge und starke Team und für die ganze Bundesliga" freuen.