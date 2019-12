Die Achtelfinal-Hinspiele von BVB und Leipzig live und exklusiv in voller Länge auf DAZN

BVB, Leipzig und Barca LIVE auf DAZN! Goal hat alle Infos zum Achtelfinal-Picking von DAZN und Sky.

Dortmund empfängt am 18. Februar – Anstoß um 21:00 Uhr • Leipzig am 19. Februar bei – Anstoß um 21:00 Uhr

Zusätzlich zeigt DAZN die Hin- und Rückspiele des gegen den & von gegen live und exklusiv in voller Länge

Achtelfinal-Rückspiele vom gegen & gegen live und exklusiv in voller Länge auf DAZN

Der Livesport-Streamingdienst DAZN zeigt das Achtelfinal-Hinspiel von gegen Paris Saint-German mit Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel und jenes von bei Tottenham Hotspur, dem Team von Jose Mourinho.

Außerdem zeigt DAZN die Hin- und Rückspiele vom SSC Neapel gegen den FC Barcelona um Superstar Lionel Messi sowie die Spiele von Olympique Lyon gegen Juventus Turin live und exklusiv in voller Länge. Wie schon in der Gruppenphase teilen sich auch in der K.o.-Phase DAZN und Sky die Übertragungsrechte der UEFA .

Die Rückspiele von Liverpool Barca und Juve auf DAZN

Bei den Rückspielen zeigt DAZN die Partie der Überraschungsmannschaft Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia sowie von Vorjahressieger FC Liverpool gegen Atletico Madrid live und exklusiv in voller Länge. Während DAZN in der Gruppenphase 84 von 96 Spielen übertragen hat, sind es im Achtelund Viertelfinale 12 von 24 Partien. Alle Halbfinal-Spiele sowie das Finale zeigen sowohl DAZN als auch Sky live.

Durch die drei deutschen Starter bedingt, erfolgt die Spielauswahl zwischen DAZN und Sky nach der „German Rule“. Sky darf zuerst sein favorisiertes deutsches Spiel picken, DAZN überträgt automatisch die Hinspiele aller anderen deutschen Klubs live und exklusiv in voller Länge.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: „Borussia Dortmund trifft auf PSG mit Thomas Tuchel und Leipzig muss zum Vorjahresfinalisten nach London. Beides extrem attraktive Partien, beide exklusiv in voller Länge nur auf DAZN. Gemeinsam mit den Spielen des FC Barcelona gegen Neapel sowie Lyon gegen Turin und dem Rückspiel von Liverpool in Madrid, können sich Fans in Deutschland auf eine spannende K.o.-Phase der UEFA Champions League live auf DAZN freuen.“