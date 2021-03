Während PSG-Spiels: Familie von Angel Di Maria Opfer eines Einbruchs

Die Familie von PSG-Star Angel Di Maria wurde während der Ligue-1-Partie der Pariser gegen Nantes am Sonntagabend (1:2) Opfer eines Einbruchs. Dies war auch der Grund für die Auswechslung des 33-Jährigen in der 62. Minute. Entsprechende Medienberichte können Goal und SPOX bestätigen.

Sportdirektor Leonardo hatte Cheftrainer Mauricio Pochettino über das Ereignis informiert. Daraufhin verschwand der Übungsleiter mit seinem Schützling im Kabinentrakt und kehrte anschließend alleine wieder an die Seitenlinie zurück.

Di Maria was pulled from Sunday's match because of the alarming incident