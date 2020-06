Weniger Masken, bald wieder Fans im Stadion? DFL plant offenbar Lockerung des Hygienekonzeptes

Die DFL plant wohl eine Lockerung des Hygienekonzeptes. Nicht nur soll die Maskenpflicht gelockert werden, auch Fans könnten wieder erlaubt werden.

Kein Maskenzwang mehr für Ersatzspieler, mehr Journalisten - und ab Herbst vielleicht auch wieder Zuschauer in den Stadien: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant nach zahlreichen Forderungen von Trainern und Verantwortlichen offenbar eine Lockerung ihres strengen Hygienekonzepts zur Durchführung des -Spielbetriebs. Das Fachmagazin kicker berichtete am Montag über ein Schreiben der DFL an die 36 Profiklubs, das in drei Punkten eine schrittweise Rückkehr in Richtung Normalität vorsieht.

In einem ersten Schritt soll unter anderem die Maskenpflicht für die Ersatzspieler auf der Tribüne gelockert werden, sofern der Mindestabstand eingehalten wird. Damit soll das Hygienekonzept "an die zwischenzeitlichen Entwicklungen in der Gesamtgesellschaft" angepasst werden. Zuletzt hatten sich bereits zahlreiche Trainer und Verantwortliche angesichts sinkender Neuinfektionen mit dem Coronavirus für eine Lockerung ausgesprochen.

Bundesliga: Verantwortliche kritisierten zuletzt fehlende Sinnhaftigkeit der Maßnahmen

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport Rudi Völler wertete es als zunehmend "schwer nachvollziehbar, dass Menschen in Cafes ohne Mundschutz ihren Cappuccino trinken dürfen, während unsere Co-Trainer, die Ersatzspieler und wir Offiziellen auf der Tribüne mit großem Abstand und an der frischen Luft noch eine Maske tragen müssen", sagte er jüngst der Bild-Zeitung. Leverkusens Trainer Peter Bosz lobte die DFL für das Konzept, merkte jedoch an: "Das Konzept war aus dem März, jetzt haben wir Juni."

Auch Paderborns Coach Steffen Baumgart verwies auf teilweise fehlende Sinnhaftigkeit der Maßnahmen. "Wir haben Kameraleute, die mit Maske arbeiten, bei denen im Umkreis von 30 Metern keiner rumsteht. Wir haben Reporter, bei denen du du nur die Hälfte verstehst, weil sie einen Knödel im Mund haben - oder anders ausgedrückt: Weil sie mit Maske davor arbeiten, obwohl wir drei Meter voneinander entfernt sind", sagte er.

Für die Medien sieht das Schreiben ebenfalls eine Verbesserung vor, die Zahl der akkreditierten Journalisten pro Stadion (bislang zehn) soll erhöht werden, ebenso die der Fotografen (drei).

Bundesliga mit Zuschauern? DFL-Chef Seifert stellt "schrittweise" Lockerungen in Aussicht

Auch für die kommende Saison hat laut kicker die DFL bereits Überlegungen angestellt. So soll unter dem Arbeitstitel "Re-Start 2" ein Konzept zum Auftakt der Saison 2020/21 gestaltet werden, das von den strengen Maßnahmen im derzeitigen Spielbetrieb abweicht. Das aktuelle Konzept sei für die Klubs demnach nicht dauerhaft umsetzbar.

Leise Hoffnung auf eine Rückkehr ins Stadion zur kommenden Saison dürfen sich auch die Fans machen. Die DFL habe "bereits den Dialog mit dem Bundesgesundheitsministerium aufgenommen mit Blick auf die Möglichkeit, mit dem Saisonstart schrittweise Zuschauer zu den Spielen beider Ligen zuzulassen", zitiert der kicker DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Er ermahnte jedoch die Klubs, "keine konkreten Zahlen oder Zeitpunkte ungeprüft in den Raum zu stellen", um eine erneute Debatte über eine Sonderrolle des Fußballs zu vermeiden.