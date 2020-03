Lizenzierungsverfahren: DFL verzichtet vorerst auf Liquiditätsprüfung

Die DFL hat in der virtuellen Mitgliederversammlung mit Blick auf die Entlastung der Vereine im Lizensierungsverfahren Anpassungen vorgenommen.

Wegen der Folgen der Corona-Pandemie verzichtet die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Lizenzierungsverfahren für die kommende Spielzeit bei den Vereinen auf die Überprüfung der Liquidität. Das gab DFL-Boss Christian Seifert nach der virtuellen Mitgliederversammlung am Dienstag bekannt.

"Allerdings wird die Überprüfung während der nächsten Spielzeit von Ende Oktober auf Mitte September vorgezogen", sagte Seifert.

Die #DFL-Mitgliederversammlung hat heute weitreichende Anpassungen im Lizenzierungsverfahren zur Entlastung von Clubs sowie die Einrichtung einer „Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ beschlossen ➡️ https://t.co/X7HZk9ZutW#Coronavirus #COVID19de pic.twitter.com/A09iCmO8QB — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 31, 2020

DFL: Klubs "Zeit geben, Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen"

Die DFL will in Not geratenen Profiklubs damit "die Möglichkeit und die Zeit geben, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen", sagte Seifert. Sollte ein Verein in Nöte kommen und gar Insolvenz anmelden müssen, wird zudem vom sonst üblichen Abzug von neun Punkten abgesehen.

Mehr Teams

"In der kommenden Saison würde er nur drei statt wie bisher neun Punkte betragen", sagte Seifert.