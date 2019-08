DFL-Gremien: BVB-Boss Watzke zieht seine Bewerbung zurück

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird überraschend nicht für das Präsidium und den Aufsichtsrat der DFL kandidieren.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird offenbar nicht für das Präsidium und den Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga (DFL) kandidieren. Nach SID-Informationen hat der 60-Jährige seine Kandidatur kurzfristig zurückgezogen und tritt damit nicht am Mittwoch bei der Generalversammlung in Berlin zur Wahl an. Zunächst hatte die Bild-Zeitung über Watzkes Verzicht berichtet.

Grund für Watzkes Schritt ist laut Bild der Unmut des BVB-Bosses über das sogenannte Team Mittelstand. Die Gruppierung aus Traditionsklubs wie dem und kämpft um eine Umverteilung der Fernsehgelder zu ihren Gunsten und auf Kosten der sportlichen Topvereine wie Dortmund.

Zuvor hatte Michael Meeske vom seine Kandidatur zurückgezogen, damit kommt es am Mittwoch zu keiner Kampfabstimmung.